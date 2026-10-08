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वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी उससे पहले श्रीलंका की बारी, देखें IND vs SL व्हाइट बॉल सीरीज का पूरा शेड्यूल

IND vs SL Series Schedule 2026: टीम इंडिया अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. टीम अब ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बॉल सीरीज खेलने पर फोकस कर रही है. हाल ही में वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया कैरेबियाई टीम से ही 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इसके बाद वो न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे जहां उन्होंने 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं.

इस सीरीज के बाद टीम इंडिया अपने घर में श्रीलंका के साथ 3 वनडे और उतने ही टी20 मैच खेलने वाली है. जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. 'स्टार स्पोर्ट्स' पर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली इस सीरीज का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखा जा सकता है. प्रोमो में कहा गया है कि वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी उससे पहले श्रीलंका की बारी. ये सीरीज दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी.

वनडे सीरीज 13 दिसंबर से शुरू होगी

रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला वनडे 13 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे 16 दिसंबर को चेन्नई के एम. चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में होगा. जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया अपने उन खिलाड़ियों को ही मौका देगी, जिनके साथ वो अगले साल वर्ल्ड कप खेलने का प्लान बना रहे हैं.

T20 सीरीज 22 दिसंबर से शुरू होगी

वनडे सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मैच 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा. दूसरा T20I मैच 24 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में होगा. सीरीज का तीसरा और आखिरी T20I मैच 27 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा.

इससे पहले अगस्त में भारत ने श्रीलंका का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई. जिस सीरीज को भारत ने 1-0 से अपने नाम कर लिया.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा कब से कब तक?

बता दें कि श्रीलंका सीरीज से पहले और वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. जहां पर भारतीय टीम 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी. इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड दौरे से लौटने के तुरंत बाद ही भारतीय खिलाड़ियों को श्रीलंका से चुनौती का सामना करना होगा.