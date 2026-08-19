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WTC फाइनल खेलना हमारा अंतिम लक्ष्य... गॉल टेस्ट जीतने के बाद कप्तान गिल का बड़ा बयान

गिल ने देवदत्त पडिक्कल के बारे में कहा, 'उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना शानदार था. शतक बनाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शतक बनाने के बाद भी उन्होंने एक बड़ी पारी खेली. जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में दबदबा बनाया, वह देखना अद्भुत था.'

सुथार और पडिक्कल की तारीफ मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दोनों युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'वह (सुथार) शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वह भारत में खेला गया उनका पहला मैच हो (अफगानिस्तान के खिलाफ) या यह मैच. वह बहुत होनहार खिलाड़ी लगते हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकते हैं.'

Shubman Gill after winning: दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज की. 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, श्रीलंका की टीम पांचवें दिन 206 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से मानव सुथार और देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन खेल दिखाया. सुथार ने दूसरी पारी में 6 और पहली पारी में 4 विकेट चटकाए. वहीं बी साई सुदर्शन के दाहिने पैर में चोट के कारण तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पडिक्कल ने भी शानदार योगदान दिया. उन्होंने पहली पारी में 167 रन और दूसरी पारी में 44 रन बनाए.

TC फाइनल हमारा अंतिम लक्ष्य

जब उनसे पूछा गया कि यह जीत कितनी खास थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह भारत का 600वां टेस्ट था, तो गिल ने कहा, 'यह बहुत अच्छा है. अपने देश के लिए 600वां टेस्ट मैच जीतना वाकई खास है. हमारे लिए यह बहुत संतोषजनक जीत थी. मुझे लगता है कि हम आरामदायक स्थिति में थे. लेकिन यहां आने पर, जब यह पक्का नहीं था कि मौसम की वजह से मैच हो पाएगा या नहीं, तो हम पर थोड़ा दबाव था. पर मुझे लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा जवाब दिया.'

भारतीय कप्तान इस जीत से खुश थे क्योंकि इससे कुछ हद तक दबाव कम हुआ, हालांकि भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 53.33 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बना हुआ है. उन्होंने कहा, 'WTC फाइनल हमारा अंतिम लक्ष्य है. टेस्ट में जीत आसानी से नहीं मिलती और यह जीत बेहद खुशी देने वाली है.' भारत के मैच जीतने के तुरंत बाद तेज बारिश शुरू हो गई और टीम को राहत मिली कि मौसम के देवता ने उनका खेल नहीं बिगाड़ा.

WTC फाइनल में पहुंचने का रास्ता

भारत को अभी 8 टेस्ट मैच खेलने हैं, इसलिए टीम इंडिया के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अन्हें अपने बचे हुए 8 टेस्ट मैचों में से कम से कम 6 मैच जीतने होंगे. श्रीलंका सीरीज के बाद, भारत नवंबर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां वो 2009 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. इसके बाद भारत अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के साथ अपने WTC अभियान का समापन करेगा.

मानव सुथार (IANS)

श्रीलंका के कप्तान ने क्या कहा?

वहीं, श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने माना कि आखिरी दो दिनों में पिच के बहुत खराब हो जाने पर टॉस हारना और साथ ही भारत की शानदार बैटिंग ने उनकी टीम को मुश्किल स्थिति में डाल दिया.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि दूसरे दिन से ही हम ज्यादातर समय मैच में बने हुए थे, और मुझे लगा कि लड़कों ने यहां चौथी पारी में भी कड़ी टक्कर दी. यह आसान नहीं है, लेकिन हां, मुझे लगा कि यह एक अच्छा मैच था. पहले तीन दिनों में बैटिंग करना अच्छा रहा. जाहिर है, गॉल में चौथी पारी आसान नहीं होगी, यह सब जानते हैं. लेकिन मुझे लगा कि राहुल और पडिक्कल को जो शुरुआत मिली, उन्होंने उसे बड़ी पारी में बदला और वहां से हम पर दबाव बनाया.'