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मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में 10 विकेट लेने का खोला राज

भारत की श्रीलंका पर 165 रनों की जीत में मानव सुथार का अहम योगदान रहा.

मानव सुथार
मानव सुथार (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 12:51 PM IST

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Manav Suthar in Galle Test: भारत ने श्रीलंका को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 165 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में मेजबान टीम 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 206 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

अपना दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. सुथार ने दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट और पहली पारी में 4 विकेट चटकाए.

शानदार प्रदर्शन के पीछे का राज
इस शानदार प्रदर्शन के पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में बताते हुए सुथार ने कहा कि श्रीलंका सीरीज से पहले वहां के हालात के हिसाब से खुद को ढालने के लिए घर पर कूकाबुरा बॉल से प्रैक्टिस की थी. और उनकी यह तैयारी गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में काम आई.

BCCI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में सुथार ने कहा, 'मैं क्रिकेट को बहुत गंभीरता से लेता हूं. जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूं, तो मेरा ध्यान हर दिन बेहतर करने पर होता है. मैं जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करता हूं. अफगानिस्तान के मैच के बाद मेरा ध्यान जल्द से जल्द श्रीलंका के हालात के हिसाब से ढलने पर था. मैंने कूकाबुरा बॉल से बहुत प्रैक्टिस की. मैंने नेट्स और घर पर प्रैक्टिस की. मैं इन-हाउस गेम्स पर ध्यान दे रहा था. यह बहुत जरूरी था.'

सुथार ने आगे कहा, 'हम दस दिन पहले श्रीलंका आए थे, और इससे माहौल और कूकाबुरा बॉल से खेलने के तरीके के हिसाब से ढलने में बहुत मदद मिली. मुझे वहां के हालात में ढलने के लिए समय मिला. इससे मुझे बहुत मदद मिली है.'

मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई (IANS)

धैर्य रखना भी एक अहम बात
22 साल के सुथार ने कहा कि गॉल की पिच पर, जहां गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, धैर्य रखना भी एक अहम बात थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने धैर्य बनाए रखने की जरूरत पर चर्चा की थी, क्योंकि वे जानते थे कि नए बल्लेबाजों के लिए पिच पर जमना मुश्किल हो सकता है. सुथार ने कहा, 'हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कितनी सब्र के साथ खेल सकते हैं. हमें पता था कि नए बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर खेलना मुश्किल होगा.'

मानव सुथार
मानव सुथार (IANS)

सबसे जरूरी मैच जीतना है
जीत के बारे में बात करते हुए, सुथार ने कहा कि उनके लिए अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम की जीत में योगदान देना जरूरी था. उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मैच जीता. यही सबसे अहम बात है. मैं इसे लेकर बहुत खुश हूं. मुझे खुशी है कि मैं टीम की जीत में योगदान दे पाया. जीतना सबसे अच्छी बात है.'

मानव सुथार अब तक दो टेस्ट मैच में 17 विकेट ले चुके हैं. वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे जब भारत 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में श्रीलंका का सामना करेगा.

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