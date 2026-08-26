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टेस्ट में 88 नो बॉल! स्पिनरों को नो बॉल से रोकने के लिए भारतीय कोच ने दिया अनोखा सुझाव

No balls in Test cricket: भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा 2021 से टेस्ट क्रिकेट में 88 नो-बॉल फेंक चुके हैं.

रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 8:46 PM IST

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IND vs SL 2nd Test: श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय स्पिनरों ने चौथे दिन तक 10 बार नो बॉल कर चुके हैं. जो कि वर्ष 2021 के बाद से किसी टेस्ट में स्पिनरों द्वारा यह सबसे अधिक नो बॉल हैं. इस मामले में अफगानिस्तान 14 नो बॉल के साथ पहले स्थान पर है.

इसके अलावा 2021 से रविंद्र जडेजा अब तक 88 बार क्रीज से आगे निकल कर बॉल डाल चुके हैं. जडेजा की इस आदत पर लगाम लगाने के लिए भारत के स्पिन कोच साईराज बहुतुले ने एक अनोखा समाधान सुझाया है. उन्होंने कहा कि इस प्रारूप में भी सीमित ओवरों के क्रिकेट की तरह फ्री हिट देने का नियम लागू किया जाना चाहिए.

स्पिनरों की नो बॉल चिंता का विषय
बहुतुले ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर रहे हैं. यह निश्चित रूप से कभी-कभी चिंता का विषय होती है. लेकिन जब गेंदबाज विकेट लेने के लिए काफी प्रयास कर रहा होता है जब विकेट मिलना मुश्किल हो, तो उसमें वो कुछ अलग करने का प्रयास करता है, जिससे गेंदबाज नो बॉल कर देता है. हालांकि यह बहाना नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने (रविंद्र) जडेजा और सारांश जैन के साथ इस बात पर काफी काम किया है कि गेंद डालने के लिए उनका टेक ऑफ प्वाइंट कहां होना चाहिए. लेकिन कभी-कभी किसी खास गेंद पर वे थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं और क्रीज से आगे निकल जाते हैं. मुझे यकीन है कि वे इसमें सुधार करेंगे और बेहतर होंगे.'

टेस्ट में भी हो फ्री हिट
बहुतुले ने नो बॉल की समस्या के समाधान के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी फ्रीहिट देने का सुझाव दिया. हालांकि उन्होंने यह बात कुछ हद तक मजाकिया अंदाज में कही. उन्होंने कहा, 'मैं नियमों का संरक्षक नहीं हूं लेकिन अगर फ्रीहिट आती है तो निश्चित रूप से नो बॉल की संख्या कम हो जाएगी. कोई भी टीम नो बॉल करके अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेगी.'

मैच की बात करें तो चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं. जिससे उनको भारत पर 16 रनों की बढ़त मिल गई है. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई थी. जबकि भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी.

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