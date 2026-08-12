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IND vs SL टेस्ट में नए अवतार में नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जानें किस भूमिका में आएंगे नजर?

IND vs SL 1st Test: रिटायरमेंट लेने के कुछ ही दिनों बाद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं. हालांकि, वह बैट और गेंद के साथ नजर नहीं आएंगे, बल्कि एक नई भूमिका में नजर आएंगे. 38 वर्षीय खिलाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ कमेंटेटर के तौर पर अपनी नई पारी शुरू करेंगे. उन्हें 15 अगस्त को गॉल में शुरू होने वाली सीरीज के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है.

अपनी आने वाली कमेंट्री भूमिका के बारे में बात करते हुए, रहाणे ने नई भूमिका संभालने को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, रहाणे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान टेस्ट कमेंट्री की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित हूं, टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का चरम बिंदु है और इतने वर्षों तक इस प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब खेल को एक अलग दृष्टिकोण से देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.'

उन्होंने कहा, 'मैं अपने अनुभव साझा करने, खेल की बारीकियों को समझाने और प्रशंसकों को उन फैसलों, रणनीति और क्षण के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं जो टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं.'