सोनल दिनुश ने रचा इतिहास, 67 साल बाद भारत के खिलाफ यह कारनामा करने वाले बने पहले बल्लेबाज
Sonal Dinush Record: भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट में 25 साल के सोनल दिनुश ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया.
Published : August 27, 2026 at 5:34 PM IST
Sonal Dinush Record: मेजबान श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रही. दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलते हुए श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना डाले. जिससे उनको 216 रनों की लीड मिल गई. इसके बाद दोनों कप्तान मैच ड्रॉ कराने पर सहमत हो गए.
इस मैच में श्रीलंकाई ऑलराउंडर सोनल दिनुश ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. वो दूसरी पारी में भी शतक जड़ा और 133 रन बनाकर नाबाद रहे. इस साथ सोनल ने टेस्ट में एक खास उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 67 साल बाद भारत के खिलाफ एक शानदार कारनामा किया.
A remarkable run continues 👏— ICC (@ICC) August 27, 2026
Sonal Dinusha brings up his third Test century in four innings 💯#WTC27 | 📝: https://t.co/8NP3Qr1pnQ pic.twitter.com/AnEzEPxQGp
67 साल बाद एक खास रिकॉर्ड
25 वर्षीय श्रीलंकाई ऑलराउंडर सोनल ने भारत के खिलाफ इस सीरीज की सभी चार पारियों में 50 प्लस रन बनाए हैं. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने क्रमशः 100 और 84 रन बनाए. इसके बाद, कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे मैच की पहली पारी में वे 103 रन पर आउट हुए. और दूसरी पारी के पांचवें दिन 133 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके साथ ही, सोनल ने पिछले 67 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ लगातार चार पारियों में 50 प्लस रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए.
कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी!
इससे पहले, इंग्लैंड के डगलस जार्डिन ने 1932-34 में भारत के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी. उसके बाद, वेस्टइंडीज के क्लाइड वॉलकॉट ने 1948 में यह रिकॉर्ड बनाया. अंत में, इंग्लैंड के केन बैरिंगटन ने 1959 में भारत के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की. उसके बाद, पिछले 67 वर्षों में किसी भी बल्लेबाज ने टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट में लगातार चार पारियों में 50 से अधिक रन नहीं बनाए हैं. हाल ही में, 25 वर्षीय सोनल दिनुशा ने यह उपलब्धि हासिल की और इस खास सूची में शामिल हो गए.
This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026
राजीव शुक्ला ने सोनल की तुलना सचिन से की
BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने श्रीलंका की युवा खिलाड़ी सोनल दिनुशा की तारीफ की है, जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने सोनल की तुलना भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर से की है. राजीव शुक्ला ने अपने एक्स पर लिखा, 'श्रीलंका की सोनल दिनुशा एक कमाल की खिलाड़ी हैं. वह बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसे लगते हैं, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बनेंगे.'