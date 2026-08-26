'ये उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं...' संजय मांजरेकर ने ICC और BCCI से कही बड़ी बात
संजय मांजरेकर ने जायसवाल-फर्नांडो विवाद में खिलाड़ियों को कड़ी सजा न देने पर ICC और BCCI की आलोचना की.
Published : August 26, 2026 at 4:34 PM IST
Sanjay Manjrekar on ICC: भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने युवा खिलाड़ियों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से जुड़े मामलों से निपटने के तरीके को लेकर ICC और BCCI की आलोचना की है. मांजरेकर का मानना है कि मैदान पर लड़ाई की घटनाओं पर नरमी बरतने से खिलाड़ी ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित हो सकते हैं.
मांजरेकर सोशल मीडिया पर ICC के फैसले पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने जायसवाल की घटना के साथ-साथ भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से जुड़े हालिया विवाद का भी जिक्र किया.
मांजरेकर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'प्रिय ICC और BCCI, हाल ही में इंडिया A के लिए वैभव और अब जायसवाल... अगर आप उन्हें ऐसे व्यवहार के लिए बचाव करते रहेंगे तो आप उन्हें ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. यह खेल के लिए अच्छा नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.'
Dear @icc & @bcci…— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026
Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too. 🙏
बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय ओपनर के आउट होने के बाद जायसवाल और फर्नांडो के बीच तीखी बहस हुई थी. यह टकराव तब और बढ़ गया जब जायसवाल का हेलमेट फर्नांडो के माथे पर लगा. इसके बाद ICC ने दोनों खिलाड़ियों पर उनकी इस हरकत के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट लगाया.
इससे पहले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका A के खिलाड़ी विशन हलाम्बेज के साथ शारीरिक रूप से भिड़ गए थे. उस मैच में भारत को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था. मांजरेकर ने इस घटना की कड़ी आलोचना की थी और उस समय कहा था कि अगर वह इंडिया A मैनेजमेंट का हिस्सा होते, तो अगले मैच के लिए सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर देते ताकि यह साफ संदेश दिया जा सके कि शारीरिक टकराव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.