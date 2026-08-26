IND vs SL: श्रीलंका पर पारी की हार का खतरा, भारत ने फॉलोऑन के लिए किया मजबूर
IND vs SL 2nd Test: भारत के 503 रनों के जवाब में श्रीलंका ने की पहली पारी में 290 रनों ही सिमय गई.
Published : August 26, 2026 at 1:02 PM IST
IND vs SL 2nd Test Day 4: टीम इंडिया कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर है. मैच के चौथे दिन मेजबान टीम फॉलोऑन के लिए मजबूर हुई और अपनी दूसरी पारी में लंच तक 83 रन पर दो विकेट खो दिए हैं. लाहिरू उदरा (3) और कामिल मिसारा (32) रन बनाकर आउट हुए.
श्रीलंका अभी भी भारत से 130 रन पीछे है. लंच के समय पासिंदु सूरियाबंडारा 35 और कामिंदु मेंडिस 10 रन पर खेल रहे हैं. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया.
श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमटी
इससे पहले आज मैच के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई. जिसमे सोनल दिनुशा के शानदार 103 रन शामिल हैं. ये उनका इस सीरीज में लगातार दूसरा शतक है.
It's Lunch on Day 4 of the second #SLvIND Test!— BCCI (@BCCI) August 26, 2026
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj & Ravindra Jadeja as Sri Lanka trail by 130 runs!
We will be back for the Second Session 🔜
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia pic.twitter.com/iFjclDTefn
श्रीलंका ने चौथे दिन सुबह अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 265 रन से आगे बढ़ाई. भारत की तरफ से दोनों विकेट अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे सारांश जैन ने लिए. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने तीसरे दिन तीन-तीन विकेट लिए थे. जबकि सिराज और जडेजा को एक-एक विकेट मिला.
भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. इस तरह से उसे पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त मिली. भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बजाय श्रीलंका को फॉलोऑन देने का फैसला किया.
भारत ने पहले टेस्ट मैच में 165 रन से जीत हासिल करके दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है.