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IND vs SL: श्रीलंका पर पारी की हार का खतरा, भारत ने फॉलोऑन के लिए किया मजबूर

श्रीलंका पर पारी की हार का खतरा ( IANS )

IND vs SL 2nd Test Day 4: टीम इंडिया कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर है. मैच के चौथे दिन मेजबान टीम फॉलोऑन के लिए मजबूर हुई और अपनी दूसरी पारी में लंच तक 83 रन पर दो विकेट खो दिए हैं. लाहिरू उदरा (3) और कामिल मिसारा (32) रन बनाकर आउट हुए. श्रीलंका अभी भी भारत से 130 रन पीछे है. लंच के समय पासिंदु सूरियाबंडारा 35 और कामिंदु मेंडिस 10 रन पर खेल रहे हैं. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमटी

इससे पहले आज मैच के चौथे दिन श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई. जिसमे सोनल दिनुशा के शानदार 103 रन शामिल हैं. ये उनका इस सीरीज में लगातार दूसरा शतक है.