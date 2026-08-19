IND vs SL: श्रीलंका पर जीत दर्ज करने से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा
WTC Points Table: टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से हराकर WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा सुधार किया है.
Published : August 19, 2026 at 5:09 PM IST
WTC Points Table: भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस जीत से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के 12 अहम अंक मिले. इसके साथ पिछले WTC साइकल में तीसरे स्थान पर रहने के बाद, भारत ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा.
भारत की इस जीत में दो खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई. अपना दूसरा मैच खेल रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लिए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने अपने पहले इंटरनेशनल शतक के साथ शानदार बल्लेबाजी की. पडिक्कल ने पहली पारी में 230 गेंदों पर बेहतरीन 167 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अहम योगदान दिया, उन्होंने मैच में कुल 211 रन बनाए. जिससे भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य रखा.
जीत के लिए 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 77.4 ओवर में 206 रनों पर ऑलआउट हो गई. सोनल दिनुशा ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि धनंजय डी सिल्वा ने 59 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए और फिर श्रीलंका की पहली पारी को 284 पर समेट कर 178 रनों की बढ़त हासिल की. इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाकर श्रीलंका के सामने एक 372 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा.
Manav Suthar's six-wicket haul helps India to a stellar win in Galle 🤩#WTC27 📝: https://t.co/liWlnTP6ej pic.twitter.com/wpoSEEJY4U— ICC (@ICC) August 19, 2026
WTC पॉइंट्स टेबल में भारत का स्थान
इस शानदार जीत से भारत को कुल 12 पॉइंट्स मिले, जिससे टीम इंडिया ने WTC पॉइंट्स टेबल में काफी सुधार किया. हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर ही बनी हुई है.
इस जीत के बाद भारत का पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 48.15 से बढ़कर 53.33 हो गया. हालांकि, वे पांचवें स्थान से ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि चौथे स्थान पर मौजूद बांग्लादेश ने भी पिछले हफ्ते डार्विन में अपनी सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी.
श्रीलंका स्टैंडिंग में छठे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन हार के बाद उनका PCT 37.50 से गिरकर 33.33 हो गया. ऑस्ट्रेलिया 77.78 PCT के साथ स्टैंडिंग में सबसे ऊपर है और दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका (PCT 75) से थोड़ा ही आगे है.
Victory in Galle boosts India's #WTC27 prospects 👊— ICC (@ICC) August 19, 2026
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WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को क्या करना होगा?
यह जीत भारत के लिए खास तौर पर अहम थी, क्योंकि मौजूदा WTC साइकल में भारत अपने 10 टेस्ट मैचों में से चार हार चुका है. अभी 8 टेस्ट मैच बाकी हैं, इसलिए टीम इंडिया के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए, भारत को अपने बचे हुए 8 टेस्ट मैचों में से कम से कम छह जीतने होंगे.
श्रीलंका सीरीज के बाद, भारत नवंबर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां वो 2009 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. इसके बाद भारत अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज के साथ अपने WTC अभियान का समापन करेगा.