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IND vs SL: श्रीलंका पर जीत दर्ज करने से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा

श्रीलंका पर जीत दर्ज करने से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा ( IANS )

WTC Points Table: भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस जीत से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के 12 अहम अंक मिले. इसके साथ पिछले WTC साइकल में तीसरे स्थान पर रहने के बाद, भारत ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. भारत की इस जीत में दो खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई. अपना दूसरा मैच खेल रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लिए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने अपने पहले इंटरनेशनल शतक के साथ शानदार बल्लेबाजी की. पडिक्कल ने पहली पारी में 230 गेंदों पर बेहतरीन 167 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अहम योगदान दिया, उन्होंने मैच में कुल 211 रन बनाए. जिससे भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य रखा. जीत के लिए 372 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 77.4 ओवर में 206 रनों पर ऑलआउट हो गई. सोनल दिनुशा ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि धनंजय डी सिल्वा ने 59 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए और फिर श्रीलंका की पहली पारी को 284 पर समेट कर 178 रनों की बढ़त हासिल की. ​​इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाकर श्रीलंका के सामने एक 372 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा.