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IND vs SL: श्रीलंका ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, दो खिलाड़ियों की तीन साल बाद हुई वापसी

IND vs SL 1st Test: श्रीलंका के मुख्य बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पाथुम निसांका पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

श्रीलंका ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान
श्रीलंका ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 3:19 PM IST

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Sri Lanka Test squad against India: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है. धनंजय डी सिल्वा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि कामिंदु मेंडिस को उप-कप्तान बनाया गया है.

दो मुख्य बल्लेबाज पहले टेस्ट से बाहर
चोट की वजह से श्रीलंका के मुख्य बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पाथुम निसांका को पहले टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. मेंडिस को लंका प्रीमियर लीग (LPL) मैच के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिससे वो अभी तक उबर नहीं सके हैं. जबकि निसांका पिछले महीने लंदन में हुई कलाई की सर्जरी से उबर रहे हैं.

दो खिलाड़ियों की तीन साल बाद वापसी
इन दोनों के उपलब्ध न होने पर, चयनकर्ताओं ने अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को वापस बुलाया है, जिन्होंने आखिरी बार 2023 में टेस्ट मैच खेला था. बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकवेला के पास 54 टेस्ट खेलने का अनुभव है.

इसके अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को भी टीम में वापस बुलाया गया है. उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था. उनकी वापसी से श्रीलंका के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती और विविधता मिलेगी.

केशरा नुवान्था को मेडन कॉल-अप
ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर केशरा नुवान्था, जिन्होंने वार्म-अप मैच में तीन विकेट लिए थे, को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है, जबकि कासुन रजिता और इसिथा विजेसुंदरा को टीम से बाहर कर दिया गया है.

श्रीलंका टीम में स्पिन विभाग की कमान प्रभात जयसूर्या संभालेंगे, साथ ही रमेश मेंडिस और नुवान्था भी होंगे. डी सिल्वा और मेंडिस पार्ट-टाइम विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे. जबकि तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई असिथा फर्नांडो करेंगे, साथ ही लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो, मिलन रत्नायके और दिलशान मदुशंका भी होंगे.

श्रीलंका की टेस्ट टीम
धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उप-कप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका.

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 23-27 अगस्त तक कोलंबो के SSC ग्राउंड पर खेला जाएगा.

भारत की टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान.

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