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IND vs SL: श्रीलंका ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, दो खिलाड़ियों की तीन साल बाद हुई वापसी

श्रीलंका ने पहले टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान ( AFP )

Sri Lanka Test squad against India: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है. धनंजय डी सिल्वा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि कामिंदु मेंडिस को उप-कप्तान बनाया गया है. दो मुख्य बल्लेबाज पहले टेस्ट से बाहर

चोट की वजह से श्रीलंका के मुख्य बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पाथुम निसांका को पहले टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. मेंडिस को लंका प्रीमियर लीग (LPL) मैच के दौरान दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिससे वो अभी तक उबर नहीं सके हैं. जबकि निसांका पिछले महीने लंदन में हुई कलाई की सर्जरी से उबर रहे हैं. दो खिलाड़ियों की तीन साल बाद वापसी

इन दोनों के उपलब्ध न होने पर, चयनकर्ताओं ने अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को वापस बुलाया है, जिन्होंने आखिरी बार 2023 में टेस्ट मैच खेला था. बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकवेला के पास 54 टेस्ट खेलने का अनुभव है. इसके अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को भी टीम में वापस बुलाया गया है. उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था. उनकी वापसी से श्रीलंका के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती और विविधता मिलेगी.