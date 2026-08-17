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IND vs SL: रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, 350 टेस्ट विकेट लेने वाले बने पहले बाएं हाथ के भारतीय गेंदबाज

रवींद्र जडेजा 350 टेस्ट विकेट लेने वाले बने पहले बाएं हाथ के भारतीय गेंदबाज (IANS)

पहले बाएं हाथ के भारतीय गेंदबाज इस उपलब्धि के साथ जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान 311 विकेट के साथ अब काफी पीछे दूसरे स्थान पर हैं.

जडेजा ने 89 मैचों में 4,095 रन और 348 विकेट के साथ इस टेस्ट मैच की शुरुआत की थी, यानी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो विकेट की जरूरत थी. उनका 350वां विकेट तब मिला जब केशरा नुवान्था को गिल का हाथों कैच आउट कराया.

Ravindra Jadeja Record: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट हासिल करके इतिहास रच दिया है. इसके साथ जडेजा के टेस्ट करियर में 350 विकेट भी पूरे हो गए. जडेजा ने ये कारनामा अपने 90वें टेस्ट मैच में हासिल की.

350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय

37 वर्षीय जडेजा कुल मिलाकर 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं. उनसे पहले अनिल कुंबले (619), रविचंद्रन अश्विन (537), कपिल देव (434) और हरभजन सिंह (417) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

350 विकेट और 4000 रन के क्लब में शामिल

जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन और 350 से ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले भारत के केवल कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट), इंग्लैंड के इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट) और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट) ने यह उपलब्धि हासिल की है.

दुनिया के तीसरे बाएं हाथ के स्पिनर

इसके साथ जडेजा दुनिया के तीसरे ऐसे बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है. उनसे पहले रंगना हेराथ (433) और डेनियल विटोरी (362) ऐसा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एक और अहम रिकॉर्ड भी बनाया.

मैच की बात करें तो भारत के श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 178 रनो की बढ़त हासिल हो चुकी है. क्योंकि भारत के 462 रनों के जवाब में मेजबान टीम की पहली पारी तीसरे दिन 284 रनों पर ही सिमट गई.