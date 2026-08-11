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IND vs SL: सरफराज खान को मौका, ध्रुव जुरेल बाहर! मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग-11

सरफराज खान और ध्रुव जुरेल ( IANS )

Sarfaraz Khan or Dhruv Jurel: दो साल से टीम इंडिया के टेस्ट सेटअप से बाहर चल रहे सरफराज खान को आखिरकार स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. उनको ये मौका साई सुदर्शन के बाहर होने की वजह से मिला है. लेकिन क्या सरफराज को प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है. क्योंकि सुदर्शन की जगह नंबर तीन पर देवदत्त पडिक्कल मजबूत दावेदार माने जा रहे है. उन्होंने प्रैक्टिस मैच में शतक जड़कर नंबर तीन पर अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है. हालांकी भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने सरफराज खान को प्लेइंग-11 में चुनने का समर्थन किया है. उनका मानना है कि ध्रुव जुरेल की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल करना चाहिए. क्योंकि सरफराज स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं और गॉल की पिच के लिए वो बेहतर विकल्प हैं. सरफराज खान (IANS) सरफराज का नाम मेरी बेस्ट- 11 में आता है

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, 'अगर वे उन खिलाड़ियों का समर्थन करने का ट्रेंड अपनाते हैं जो पहले से ही टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वे कह सकते हैं, 'जुरेल पहले से ही हमारे साथ हैं. उन्होंने लगातार रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि वह पहले से ही टीम का हिस्सा रहे हैं.' अगर ऐसा नजरिया अपनाया जाता है, तो सरफराज को इंतजार करना होगा.'