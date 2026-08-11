IND vs SL: सरफराज खान को मौका, ध्रुव जुरेल बाहर! मोहम्मद कैफ ने चुनी टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग-11
IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गाले में शुरू होगा.
Published : August 11, 2026 at 10:31 AM IST
Sarfaraz Khan or Dhruv Jurel: दो साल से टीम इंडिया के टेस्ट सेटअप से बाहर चल रहे सरफराज खान को आखिरकार स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. उनको ये मौका साई सुदर्शन के बाहर होने की वजह से मिला है. लेकिन क्या सरफराज को प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है. क्योंकि सुदर्शन की जगह नंबर तीन पर देवदत्त पडिक्कल मजबूत दावेदार माने जा रहे है. उन्होंने प्रैक्टिस मैच में शतक जड़कर नंबर तीन पर अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है.
हालांकी भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने सरफराज खान को प्लेइंग-11 में चुनने का समर्थन किया है. उनका मानना है कि ध्रुव जुरेल की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल करना चाहिए. क्योंकि सरफराज स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं और गॉल की पिच के लिए वो बेहतर विकल्प हैं.
सरफराज का नाम मेरी बेस्ट- 11 में आता है
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, 'अगर वे उन खिलाड़ियों का समर्थन करने का ट्रेंड अपनाते हैं जो पहले से ही टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वे कह सकते हैं, 'जुरेल पहले से ही हमारे साथ हैं. उन्होंने लगातार रन नहीं बनाए हैं, लेकिन हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि वह पहले से ही टीम का हिस्सा रहे हैं.' अगर ऐसा नजरिया अपनाया जाता है, तो सरफराज को इंतजार करना होगा.'
'लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छी प्लेइंग- 11 क्या है, तो सरफराज का नाम मेरी बेस्ट- 11 में आता है क्योंकि नंबर 5 या नंबर 6 पर स्पिन खेलने की उनकी काबिलियत शानदार है. स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है.'
सरफराज का प्रदर्शन
सरफराज खान ने अब तक केवल 6 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं. जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.
जुरेल की फॉर्म चिंता का विषय
इसके अलावा कैफ ने सरफराज को चुनने की वजह बताते हुए जुरेल की हालिया फॉर्म का भी जिक्र किया. वॉर्म-अप मैच में उन्होंने दो पारियों में सिर्फ 18 रन बनाए. वहीं जुरेल ने अब तक कुल 10 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें 34.14 की औसत से 478 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.
कैफ की बेस्ट प्लेइंग-11
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, मानव सुथार/सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.