IND vs SL: श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, चंडीमल को ले जाया गया अस्पताल, फील्डिंग के दौरान हुए थे चोटिल
फील्डिंग के दौरान कंधे और गर्दन में चोट लगने से श्रीलंका के बल्लेबाज दिनेश चंडीमल को स्कैन के लिए अस्पताल भेजा गया.
Published : August 18, 2026 at 12:43 PM IST
IND vs SL 1st Test: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को एक बड़ा झटका लगा, जब उनका अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंडीमल फील्डिंग के दौरान कंधे और गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. इसके बाद चंडीमल को स्कैन के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.
श्रीलंका क्रिकेट ने कहा, 'मैदान पर टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने उनकी जांच की और एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. साथ ही कहा कि स्कैन के नतीजे आने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी.'
चंडीमल को चोट कैसे लगी
जब भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप शॉट खेला, जहां चंडीमल बाईं ओर से दौड़कर आए और बाउंड्री रोकने के प्रयास में डाइव करते हुए गेंद को रोक दिया. डाइव करते समय उनके शरीर का पूरा वजन उनकी गर्दन पर आ गया. मैच के दौरान चंडीमल अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़े हुए दिखे. मैदान से बाहर ले जाए जाने से पहले फिजियो ने आकर उन्हें देखा.
🚨 BIG BLOW FOR SRI LANKA 🚨(According to Cricinfo)— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) August 18, 2026
- Dinesh Chandimal has been taken to hospital for a precautionary scan after sustaining a shoulder and neck injury while fielding today.#SLvIND pic.twitter.com/PqoPNejZHs
नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने वाले 36 वर्षीय बल्लेबाज चंडीमल ने पहली पारी में 16 गेंदों पर चार रन बनाए थे. वो श्रीलंका की इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. अगर वो इस मैच से बाहर होते हैं तो ये मेजबान टीम को लिए बहुत बड़ा झटका होगा.
ये खबर लिखे जाने तक, भारत चौथे दिन लंच के समय तक 4 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं, और श्रीलंका पर 294 रनों की बढ़त बना ली है. जुरेल (5) और ऋषभ पंत (21) रन बनाकर खेल रहे हैं.
तीसरे दिन भारत के स्पिनरों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और श्रीलंका की टीम को 284 रन पर ऑलआउट कर दिया, जिससे भारत को 178 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई. सुथार ने अपनी टर्न और बाउंस से सभी को प्रभावित किया और 4-76 के आंकड़े के साथ तीसरे दिन भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए.
सुथार के अलावा, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 3-57 विकेट लेकर भारत के लिए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक-एक विकेट लिया, जिससे मेहमान टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.