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IND vs SL: भारत जीत से 4 विकेट दूर, श्रीलंका के लंच तक 175 रन पर गिरे 6 विकेट

श्रीलंका ने पांचवें दिन की सुबह चार विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू किया. दिनुशा और डिसिल्वा (151 गेंदों पर 59 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 202 गेंदों पर 95 रन जोड़कर दिन के पहले सत्र के एक घंटे से अधिक समय तक भारत को सफलता से वंचित रखा.

लंच के समय सोनल दिनुशा 65 रन और केशारा नुवांता 8 रन पर खेल रहे हैं. भारत की तरफ से मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो-दो विकेट लिए हैं. मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिला.

IND vs SL 1st Test Day 5: गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में श्रीलंका ने 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के पांचवें और अंतिम दिन लंच तक अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लि हैं. भारत को इस तरह से जीत के लिए चार विकेट जबकि श्रीलंका को 197 रन और चाहिए.

इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, फिर भी श्रीलंका के कप्तान डिसिल्वा ने 125 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे. इसके कुछ देर बाद पहली पारी में शतक बनाने वाले दिनुशा भी कुलदीप की गेंद पर छक्का लगाकर 50 रन पूरा किया.

लेकिन जडेजा ने डिसिल्वा को आउट करके भारत की उम्मीदें जगा दी. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने गेंद को थोड़ा और उछाल दिया और गेंद डिसिल्वा के बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े सुथार के हाथों में चली गई.

इसके बाद श्रीलंका की पहली पारी में समझदारी भरी पारी खेलने वाले निरोशन डिकवेला (10) आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने प्रसिद्ध की गेंद पर कवर के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई. इसके साथ श्रीलंका का स्कोर 156/6 हो गया. इसके बाद लंच तक कोई विकेट नहीं गिरा.

भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाकर श्रीलंका को 284 रन पर आउट कर दिया था. इस तरह से उसे 178 रन की मजबूत बढ़त मिली थी. भारत ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे.