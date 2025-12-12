ETV Bharat / sports

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ बनाया नया रिकॉर्ड

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.

इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई और 51 रनों से मैच हार गई. भारत भले ही ये मैच हार गया हो लेकिन इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली.

तिलक ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

तिलक वर्मा ने 34 बॉल में 2 चौके और 5 छक्कों के साथ 62 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.00 का था. तिलक भारत के लिए इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे. वो भले ही टीम को जीत नहीं दिला पाए लेकिन उन्होंने सूर्या को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.