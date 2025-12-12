तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ बनाया नया रिकॉर्ड
Tilak Varma Record: भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेलते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
Published : December 12, 2025 at 9:39 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.
इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई और 51 रनों से मैच हार गई. भारत भले ही ये मैच हार गया हो लेकिन इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली.
तिलक ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी
तिलक वर्मा ने 34 बॉल में 2 चौके और 5 छक्कों के साथ 62 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.00 का था. तिलक भारत के लिए इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे. वो भले ही टीम को जीत नहीं दिला पाए लेकिन उन्होंने सूर्या को पीछे छोड़कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
Clean striking💥— BCCI (@BCCI) December 11, 2025
Tilak Varma 🤝 Axar Patel #TeamIndia 67/4 in the 9th over
Updates ▶️ https://t.co/japA2CIofo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/u93HPe3Q0l
तिलक वर्मा ने हासिल किया खास मुकाम
तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने गए हैं. उन्होंने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है, जो इस समय लिस्ट में नंबर 2 पर आ चुके हैं. तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 मैचों की 8 पारियों में कुल 27 छक्के जड़े हैं. जबकि सूर्यकुमार यादव 13 मैचों की 12 पारियों में 25 छक्के लगाए हैं.
दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
- 26*-तिलक वर्मा
- 25- सूर्यकुमार यादव
- 19- संजू सैमसन
- 16 - रोहित शर्मा
- 13 - सुरेश रैना
- 13- हार्दिक पंड्या