IND v SA: पहले टी20 मैच में बने तीन बड़े रिकॉर्ड, बुमराह ने रचा इतिहस तो अर्शदीप ने किया कमाल

IND vs SA 1st T20: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहेल टी20 मैच में 74 रनों पर ऑलआउट करके 101 रनों से मैच जीत लिया.

ND v SA: पहले टी20 मैच में बने तीन बड़े रिकॉर्ड
ND v SA: पहले टी20 मैच में बने तीन बड़े रिकॉर्ड (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 10:55 AM IST

IND vs SA 1st T20 Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में 9 दिसंबर को खेला गया. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 175 रन बनाए और फिर मेहमान टीम को 74 रनों पर ही समेटकर 101 रनों से मैच जीत लिया. साउथ अफ्रीका अब तक छह टी20 मैच 100 से ज्यादा रनों के अंतर से हार चुका है, जिनमें से तीन भारत के खिलाफ हैं.

टेस्ट सीरीज में भारत को भारत में क्लीन स्वीप करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले ही टी20 में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने सबसे छोटे स्कोर 74 रन पर ऑलआउट हो गई. इससे पहले उनका टी20 में सबसे छोटा स्कोर 87 रन था जो उन्होंने भारत के ही खिलाफ 2022 में राजकोट में बनाया था.

दक्षिण अफ्रीका का टी20आई में सबसे छोटा स्कोर

  • 74 बनाम भारत, कटक, 2025
  • 87 बनाम भारत, राजकोट, 2022
  • 89 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2020
  • 95 बनाम भारत, जोहान्सबर्ग, 2023
  • 96 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2020
  • 98 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2018

इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये भारत के खिलाफ चौथा सबसे कम टोटल है. इससे पहले भारत ने यूएई को 57, न्यूजीलैंड को 66, और आयरलैंड को 70 रनों पर ढेर कर चुकी है.

टी20आई में भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर

  • 57 - यूएई, दुबई, 2025
  • 66 - न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023
  • 70 - आयरलैंड, डबलिन, 2018
  • 74 - दक्षिण अफ्रीका, कटक, 2025
  • 80 - इंग्लैंड, कोलंबो, 2012

बुमराह ने रचा इतिहास, बने पहले भारतीय गेंदबाज
ये मैच जसप्रीत बुमराह के लिए भी यादगार रहा. उन्होंने मैच में दो विकेट लेकर टी20 इंटरनेशनल करियर में अपने 101 विकेट पूरे कर लिए. जिसके साथ ही वो तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले और वर्ल्ड के पांचवें गेंदबाज बने गए. बुमराह के नाम वनडे में 149 विकेट हैं जबकि टेस्ट में 234 विकेट हैं.

तीनों अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

  • लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)
  • टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
  • शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
  • शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान)
  • जसप्रीत बुमराह (भारत)

अर्शदीप ने किया कमाल
मैच में पहले ही ओवर से खतरनाक गेंदबाजी करने वाले अर्शदीप सिंह ने भी दो विकेट चटकाए और अपने 2 ओवर के स्पेल में 14 रन खर्च किए. अर्शदीप ने अपने शुरू के दोनों ही ओवर में डिकॉक और स्टब्स को पवेलियन भेज दिया. जिसके साथ वो टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए 1-6 ओवर के बीच में सबसे ज्यादा विकेट विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने शुरुआती ओवर में 15.9 के स्ट्राइक रेट से अब तक 47 विकेट झटके हैं.

टी20आई में भारत के लिए 1-6 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज

  • 47 - अर्शदीप सिंह (SR: 15.9)
  • 47 - भुवनेश्वर कुमार (SR: 24.5)
  • 33 - जसप्रीत बुमराह (SR: 25.4)
  • 21 - अक्षर पटेल (SR: 16.2)
  • 21 - वाशिंगटन सुंदर (SR: 18.2)

IND vs SA पहला T20: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया, सूर्या-पांड्या ने बोली बड़ी बात

