टीम इंडिया में जल्द होगी विस्फोटक बल्लेबाज की एंट्री, जानिए चोट से उबरकर कब करेगा वापसी?

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर लौट आए हैं. पंत इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच खेले जा रहे रेड बॉल मैच से मैदान पर उतरे हैं. इस मैच में भारत का स्टार खिलाड़ी बल्ले के साथ कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गया. लेकिन बीसीसीआई ने उनका एक वीडियो शेयर किया है. बीसीसीआई ने शेयर किया पंत का वीडियो

इस वीडियो में ऋषभ पंत अपनी चोट से लेकर मैदान पर वापसी तक की कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान पंत ने बताया कि कैसे उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में चोट लगने के बाद बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक इंटेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किया और खुद को मैदान पर आने के लिए योग्य बनाया. इस वीडियो में पंत ने बताया कि, सीओई में सिर्फ फिजिकल रिकवरी पर ही नहीं, बल्कि मेंटल कंडीशनिंग और मैच के लिए तैयार रहने पर भी बराबर जोर दिया गया. मैं स्टाफ के सपोर्ट से अपना रिहैब सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हूं. अब मैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हूं'.