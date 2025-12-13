ETV Bharat / sports

IND vs SA: धर्मशाला में कैसे हैं भारत के टी20 आंकड़े, जानिए यहां खेले गए सभी मैचों के परिणाम

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर (रविवार) को खेला जाएगा. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाने वाले ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम होने वाला है. भारत और अफ्रीका के बीच सीरीज 2 मैच के बाद 1-1 की बराबरी पर है. अब तीसरा मुकाबला जीतकर भारत सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला के टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं.

कैसा है धर्मशाला का टी20 रिकॉर्ड

धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 10 अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबले दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम के हाथों लगे हैं. इस मैदान पर 2 मैच बेनतीजा भी रहे हैं. इस पिच पर औसत स्कोर 150 है. इस मैदान का टी20 में हाईएस्ट टोटल 200/3 रन है, जो दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर 2015 में बनाया था. यहां का लोएस्ट टोटल 47 रन है, जो आयरलैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 13 मार्च 2016 को बनाया था.