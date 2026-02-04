IND vs SA टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें कब और कहां देख सकेंगे मैच ?
IND vs SA warm up Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका आज शाम टी20 वर्ल्ड कप के वार्मअप मैच में आमने सामने होंगे.
February 4, 2026
IND vs SA warm up Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 इसी महीने के 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी 20 टीमें अपने कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करने के लिए वार्म अप मैच खेल रही हैं. इसी क्रम में सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया आज शाम 7 बजे अपना एकमात्र वार्म अप मैच एडेन मार्कराम की टीम साउथ अफ्रीका से खेलने वाली है.
पिछले साल दिसंबर में दोनों टीमों ने 5 मैचों की टी20 सीरीज भारत में खेली थी. जिसे मेजबान टीम ने 3-1 से अपने नाम किया था. इस सीरीज की वजह से दक्षिण अफ्रीका को भारतीय परिस्थितियों का अच्छा अंदाजा हो गया होगा. दोनों टीमों के पिछले स्क्वाड काफी हद तक समान ही है, फिर भी दोनों टीमें अपने अपने कॉम्बिनेशन को आखिरी बार फाइनल टच देंगी. जिसकी वजह से फैंस एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, भले ही यह एक वार्म-अप मैच हो.
IND vs SA टी20 वार्म अप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
अब सवाल ये है कि IND vs SA वार्म अप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी. तो आप मैच शुरु होने से पहले ये जान लें कि दोनों टीमों के बीच ये एकमात्र अभ्यास मैच नवी मुंबई के डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा, जहां की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल समझी जाती है.
ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस आधा घंटा पहले यानी की शाम 6:30 बजे होगा. इस मैच को भारतीय फैंस टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
IND vs SA वार्म अप मैच: दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा۔
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, रयान रिकेल्टन और अन्य
भारत ए का वार्म अप मैच
बता दें की टूर्नामेंट में भाग लेने वाली कमजोर टीमों के वार्म अप मैच के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का ऐलान किया है. जिसकी कप्तानी आयुष बडोनी कर रहे हैं. उन्होंने अपना पहला वार्म अप मैच अमेरिका से खेला जिसमें वो 238 रन बनाने के बाद 38 रनों से जीत दर्ज की थी. इसके बाद इनका भारत ए का दूसरा वार्म अप मैच नामिबिया से है. जो 6 फरवरी को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा.