टी20 वर्ल्ड कप: भारत की सुपर 8 में हार के बाद BCCI का आया बड़ा बयान

BCCI on Team India Loosing: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की करारी हार पर BCCI सेक्रेटरी ने बड़ी बात बोली है.

भारत की सुपर 8 में हार के बाद BCCI का आया बड़ा बयान
भारत की सुपर 8 में हार के बाद BCCI का आया बड़ा बयान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
BCCI on Team India: भारतीय टीम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने मैच शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 76 रनों से मात दी. जो भारत की टूर्नामेंट में पहली हार थी. इसके अलावा इस हार ने भारत के वर्ल्ड कप में लगातार 12 मैचों के जीतने का सिलसिला भी तोड़ दिया.

इस करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा बयान दिया है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने मैच के बाद टीम इंडिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन इस झटके से जल्दी उबर जाएगी. सैकिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कल शाम इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच...हार गए लेकिन वापसी करेंगे.'

सेमीफाइनल का रास्ता हुआ कठिन
बता दें कि भारत की इस हार ने उनके नेट रन रेट को निगेटिव -3.8 में कर दिया है. इसकी वजह से भारत को लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता भी कठिन हो गया है. अब भारत के लिए टॉप फोर की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैचों को जीतना जरूरी हो गया है. भारत का अगला सुपर 8 मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से और दूसरा 1 मार्च को वेस्टइंडीज से है.

IND vs SA सुपर 8 मैच की हाईलाइट्स
साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के अपने पहले मैच में इंडिया को हराने के लिए शानदार खेल का प्रदर्शन किया. शुरुआत में 20 रन पर 3 विकेट खोने के बावजूद प्रोटियाज ने डेविड मिलर (35 गेंदों पर 63) और डेवाल्ड ब्रेविस (45) की 97 रन की साझेदारी से पारी को संभाला. फिर आखिर में स्टब्स के 44 रनों की दमदार पारी ने टीम का स्कोर 187/7 तक पहुंचा दिया.

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम कभी लय में नहीं दिखी और पहले ओवर से ही विकेट गिरने शुरू हो गए. और 18.5 ओवर में पूरी टीम 111 रन पर ऑलआउट हो गई. शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को जेनसन ने 4 ओवर में 22 रन देकर चार विकेट झटके. मिलर को दबाव में शानदार पारी खेलने की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

संपादक की पसंद

