टी20 वर्ल्ड कप: भारत की सुपर 8 में हार के बाद BCCI का आया बड़ा बयान

BCCI on Team India: भारतीय टीम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने मैच शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 76 रनों से मात दी. जो भारत की टूर्नामेंट में पहली हार थी. इसके अलावा इस हार ने भारत के वर्ल्ड कप में लगातार 12 मैचों के जीतने का सिलसिला भी तोड़ दिया.

इस करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा बयान दिया है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने मैच के बाद टीम इंडिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन इस झटके से जल्दी उबर जाएगी. सैकिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कल शाम इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच...हार गए लेकिन वापसी करेंगे.'

सेमीफाइनल का रास्ता हुआ कठिन

बता दें कि भारत की इस हार ने उनके नेट रन रेट को निगेटिव -3.8 में कर दिया है. इसकी वजह से भारत को लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता भी कठिन हो गया है. अब भारत के लिए टॉप फोर की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैचों को जीतना जरूरी हो गया है. भारत का अगला सुपर 8 मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से और दूसरा 1 मार्च को वेस्टइंडीज से है.