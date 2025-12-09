IND vs SA टी20 सीरीज में टूटेंगे कई रिकॉर्ड्स, हार्दिक-बुमराह और संजू हासिल करेंगे ये बड़ी उपलब्धियां
IND vs SA T20 series: कई भारतीय खिलाड़ी टी20 में इतिहास रचने के करीब हैं.
Published : December 9, 2025 at 4:27 PM IST
IND vs SA T20 series: भारतीय टीम टेस्ट और वनडे के बाद टी20 फॉर्मेट में कदम रखने जा रही है. दक्षिण अफ्रीका से पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (9 दिसंबर) शाम सात बजे से कटक के बाराबती स्टेडियम में शुरू होगा. टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम ने वनडे में 2-1 से शानदार जीत दर्ज करके वापसी की. अब वो टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे.
दोनों टीमों के टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पलड़ी भारी नजर आ रहा है. अब तक खेले गए 31 टी20 मैचों में भारत 18 बार विजई रहा है जबकि प्रोटियाज 12 मैचों में जीत हासिल की है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. लेकिन भारतीय धरती पर, साउथ अफ्रीकी टीम भारत से आगे. यहां पर 12 मैचों में से 6 में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है जबकि भारत ने 5 मैच जीते हैं. इसके अलावा बाराबती पर अब तक दोनों टीमें दो बार आमने सामने आई हैं, और दोनों बार मेजबान टीम को हार का सामना करना पड़ा है.
New threads 💙— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Same dream 🏆
Eyes on the T20I series opener ⭐️💪 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0Ydytkx2bH
ये हेड टू हेड के रिकॉर्ड चाहे कुछ भी बयान करें लेकिन भारतीय टीम का टी20 में प्रदर्शन शानदार रहा है और 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से वो एक भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं हारे हैं. इसी लय को भारत इस सीरीज में भी जारी रखना चाहेगा और सबसे छोटे फॉर्मेट में अपना दबदबा और मजबूत करना चाहेगा.
टी20 सीरीज में भारतीय टीम वनेड टीम से बिल्कुल अलग नजर आने वाली है. क्योंकि कोहली-रोहित पहले ही इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. जायसवाल को स्क्वाड में जगह नहीं मिल सकी जबकि गिल और हार्दिक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं. इस सीरीज में भारत के कई खिलाड़ी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं, आइए उन उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं.
IND vs SA टी20 सीरीज में कई खिलाड़ी इतिहास रचने के करीब
- 2 विकेट: हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट दूर हैं. अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में यह मुकाम हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय हैं.
- 2 विकेट, 140 रन: अगर हार्दिक पांड्या 140 रन बनाते हैं और 2 विकेट लेते हैं, तो वह T20 इंटरनेशनल में 2000 रन और 100 विकेट का मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी होंगे. अन्य खिलाड़ी शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी, वीरनदीप सिंह और सिकंदर रजा हैं.
- 1 विकेट: जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट दूर हैं.
- 4 रन: तिलक वर्मा को 1000 T20I रन पूरे करने के लिए 4 रन चाहिए. वह विराट कोहली के बाद, अभिषेक शर्मा, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव के साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज खिलाड़ी भी बन सकते हैं.
- 5 रन: संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने के लिए 5 रन चाहिए.
- 4 रन: संजू सैमसन T20 में 8000 रन बनाने वाले छठे भारतीय बनने के लिए 4 रन चाहिए. इससे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.
- 47 रन: अक्षर पटेल को T20 में 3500 रन बनाने और 250 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनने के लिए 47 रन चाहिए.
- 59: सूर्यकुमार यादव को T20 में 9000 रन पूरे करने के लिए 59 रनों की जरूरत है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन अन्य भारतीय हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है.
- 246 रन: सूर्यकुमार यादव को रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद पुरुषों के T20I में 3000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए 246 रनों की जरूरत है.
- 6 छक्के: सूर्यकुमार यादव को T20 में 400 छक्के पूरे करने के लिए 6 छक्कों की जरूरत है. भारतीयों में, केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की है.
- 163 रन: शुभमन गिल को T20I में 1000 रन पूरे करने के लिए 163 रनों की जरूरत है.
- 5 विकेट: वरुण चक्रवर्ती को T20I में 50 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट चाहिए. अगर चक्रवर्ती अपने अगले मैच में यह मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो वह 30 मैचों में कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़कर 50 T20I विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बन जाएंगे.
- 12 विकेट: कुलदीप यादव को 100 T20I विकेट पूरे करने के लिए 12 विकेट चाहिए. उनके पास 53 मैचों में राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़कर इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनने का भी मौका है.