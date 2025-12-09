ETV Bharat / sports

IND vs SA टी20 सीरीज में टूटेंगे कई रिकॉर्ड्स, हार्दिक-बुमराह और संजू हासिल करेंगे ये बड़ी उपलब्धियां

IND vs SA टी20 सीरीज में टूटेंगे कई रिकॉर्ड्स ( IANS PHOTO )

IND vs SA T20 series: भारतीय टीम टेस्ट और वनडे के बाद टी20 फॉर्मेट में कदम रखने जा रही है. दक्षिण अफ्रीका से पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (9 दिसंबर) शाम सात बजे से कटक के बाराबती स्टेडियम में शुरू होगा. टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम ने वनडे में 2-1 से शानदार जीत दर्ज करके वापसी की. अब वो टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे. दोनों टीमों के टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का पलड़ी भारी नजर आ रहा है. अब तक खेले गए 31 टी20 मैचों में भारत 18 बार विजई रहा है जबकि प्रोटियाज 12 मैचों में जीत हासिल की है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. लेकिन भारतीय धरती पर, साउथ अफ्रीकी टीम भारत से आगे. यहां पर 12 मैचों में से 6 में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है जबकि भारत ने 5 मैच जीते हैं. इसके अलावा बाराबती पर अब तक दोनों टीमें दो बार आमने सामने आई हैं, और दोनों बार मेजबान टीम को हार का सामना करना पड़ा है.