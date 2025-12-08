ETV Bharat / sports

IND vs SA T20: टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, चोटिल खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में वापसी के लिए तैयार

IND vs SA T20 Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है.

IND vs SA T20 Series 2025
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 9 दिसंबर से होगी शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 10:41 AM IST

IND vs SA T20 Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें टेस्ट और वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेलने को तैयार हैं. पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है. जिसका पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आरही है कि टी20 के उप-कप्तान शुभमन गिल चोट से उबरने के बाद टीम में वापस आ गए हैं.

गिल पहले टेस्ट में गर्दन में चोट लगने के बाद टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. रविवार, 7 दिसंबर को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गर्दन की चोट का रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद गिल टी20 टीम से जुड़ गए हैं. एक वायरल वीडियो में, गिल को अपने टी20 ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा के साथ टीम बस में बैठे देखा गया.

सीरीज के तीनों फॉर्मेट अलग-अलग कप्तान
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज में गिल के न होने की वजह से टेस्ट ऋषभ पंत ने कप्तान की जबकि वनडे में केएल राहुल को टीम की कमान सौंप दी गई. दो मैचों की टेस्ट सीरीज को भारत 0-2 से हार गया था, वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा.

लेकिन अब भारतीय टीम की टी20 सीरीज में सूर्याकुमार यादव कप्तानी करेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अभी तक इस फॉर्मेट में कोई सीरीज नहीं हारी है और मेन इन ब्लू ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में और उसी साल टी20 सीरीज में प्रोटियाज को उनकी धरती पर हराया था.

IND vs SA टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक, शाम 7:00 बजे
  • दूसरा टी20: 11 दिसंबर, चंडीगढ़ (मुल्लांपुर), शाम 7:00 बजे
  • तीसरा टी20: 14 दिसंबर, धर्मशाला, शाम 7:00 बजे
  • चौथा टी20: 17 दिसंबर, लखनऊ, शाम 7:00 बजे
  • 5वां टी20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद, शाम 7:00 बजे

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

संपादक की पसंद

