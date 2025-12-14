IND vs SA: मैच से पहले धर्मशाला में टीम इंडिया ने बहाया पसीना, ठंड और बादलों के बीच की प्रैक्टिस
आज भारत और दक्षिण अफ्रीका में T20 मैच खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया ने मैदान में जमकर प्रैक्टिस की.
Published : December 14, 2025 at 9:47 AM IST
धर्मशाला: आज 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच खेला जाएगा. इसके लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं. शुक्रवार, 12 दिसंबर को दोनों टीमें धर्मशाला पहुंची थी. तीसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच के पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने जोरदार अभ्यास किया और शनिवार को मैदान पर पूरे जोश और गंभीरता के साथ पसीना बहाते नजर आए.
बैटिंग-बॉलिंग पर किया काम
हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया ने ग्राउंड के एक हिस्से में नेट अभ्यास किया. सीमित स्थान होने के बावजूद खिलाड़ियों ने पूरे फोकस के साथ अभ्यास कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया. इस दौरान कैप्टन सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर सहित अन्य खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के विभिन्न पहलुओं पर काम करते दिखे.
हेड कोच भी रहे मौजूद
बल्लेबाजों ने तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदों के खिलाफ शॉट्स पर अभ्यास किया. वहीं, गेंदबाजों ने लाइन-लेंथ और स्विंग पर खास ध्यान दिया. अभ्यास सत्र के दौरान टीम प्रबंधन खिलाड़ियों से लगातार संवाद करता रहा. हेड कोच गौतम गंभीर खुद नेट प्रैक्टिस पर करीबी नजर रखते हुए खिलाड़ियों को आवश्यक सुझाव देते रहे. बदलती परिस्थितियों को देखते हुए फील्डिंग और कैचिंग पर भी खास जोर दिया गया, ताकि मुकाबले के दिन किसी तरह की चूक न हो.
ठंड के बीच की प्रैक्टिस
वहीं, शनिवार को प्रैक्टिस के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहे और काफी ठंड रही. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मौसम में अचानक बदलाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया ने हर परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश की. ठंड और नमी के बावजूद खिलाड़ियों ने अभ्यास में कोई ढील नहीं दी और पूरे सत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहे.
मैच पर छा सकते हैं बादल!
गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आज हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. ऐसे में ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, आज मैच पर भी बादल मंडरा सकते हैं. हालांकि मैच सफलतापूर्वक हो और बारिश जैसी कोई अड़चन न आए, इसके लिए 23 नंवबर को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) के पदाधिकारियों ने इंद्रुनाग देवता (बारिश का देवता) के दरबार में हाजिरी लगाई. हर मैच से पहले HPCA भगवान इंद्रुनाग के दरबार में जाकर हवन व पूजा-अर्चना करते हैं, ताकि मैच सफलतापूर्वक आयोजित हो.