जितेश ने डी कॉक को दिखाए दिन में तारे, बिजली से तेज रफ्तार में बेल्स उड़ाकर दिलाई धोनी की याद

IND vs SA: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर जितेश शर्मा ने मुल्लांपुर में एक रन आउट कर फैंस को एमएस धोनी की याद दिला दी.

Jitesh Sharma Run Out Quinton De Kock
जितेश शर्मा और क्विंटन डी कॉक (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 2:30 PM IST

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने एक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को रन आउट करके सबका ध्यान खींचा है. इस मैच में जितेश ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी की फैंस को याद दिला दी. उन्होंने साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (90) को रन आउट करके उन्हें शतक से महरूम कर दिया.

जितेश ने डी कॉक को दिखाए दिन में तारे
इस मैच में शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करने वाले डी कॉक ने भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई की. उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 90 रन बनाए लेकिन शतक पूरा करने से चूक गए. वरुण चक्रवर्ती द्वारा फेंके जा रहे 16वें ओवर की पहली गेंद को डी कॉक ने थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की. हालांकि, गेंद बल्ले का किनारा लेकर कीपर की तरफ चली गई. डी कॉक गेंद पर ध्यान दिए बिना क्रीज छोड़कर आगे चले गए.

फैंस को जितेश ने दिलाई धोनी की याद
जितेश ने जैसे ही गेंद पकड़ी, बिजली की तेजी से स्टंप्स पर मार दी. अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया क्योंकि डी कॉक के क्रीज पर पहुंचने से पहले ही बेल्स गिर गई थीं. इस तरह डी कॉक 90 रन के निजी स्कोर पर रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा बैठे. फैंस जितेश की टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं. वे यह भी कह रहे हैं कि जितेश का खेल उन्हें धोनी की याद दिलाता है.

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई और 51 रनों से मैच हार गई. भारत के लिए तिलक वर्मा ने 62 और साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक ने 90 रनों की पारी खेली. अफ्रीका के लिए गेंद के साथ ओटनील बार्टमैन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.

