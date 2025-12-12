ETV Bharat / sports

जितेश ने डी कॉक को दिखाए दिन में तारे, बिजली से तेज रफ्तार में बेल्स उड़ाकर दिलाई धोनी की याद

जितेश शर्मा और क्विंटन डी कॉक ( IANS )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने एक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को रन आउट करके सबका ध्यान खींचा है. इस मैच में जितेश ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी की फैंस को याद दिला दी. उन्होंने साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (90) को रन आउट करके उन्हें शतक से महरूम कर दिया. जितेश ने डी कॉक को दिखाए दिन में तारे

इस मैच में शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करने वाले डी कॉक ने भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई की. उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 90 रन बनाए लेकिन शतक पूरा करने से चूक गए. वरुण चक्रवर्ती द्वारा फेंके जा रहे 16वें ओवर की पहली गेंद को डी कॉक ने थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की. हालांकि, गेंद बल्ले का किनारा लेकर कीपर की तरफ चली गई. डी कॉक गेंद पर ध्यान दिए बिना क्रीज छोड़कर आगे चले गए.