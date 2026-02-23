ETV Bharat / sports

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का जिम्मेदार कौन, कप्तान सूर्य दिया ये जवाब

IND vs SA Super 8: भारतीय टीम को सुपर 8 के अपने पहले मैच में 76 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 12:16 PM IST

Suryakumar Yadav on batting Line up: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक अजय रहने वाली भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार झेलनी पड़ी. रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 76 रनों से हरा दिया. 188 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस करारी हार का जिम्मेदार खराब बैटिंग को ठहराया. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा, 'जब आप 188 रन का पीछा कर रहे होते हैं, तो आप पावरप्ले में गेम नहीं जीत सकते, लेकिन आप इसे जरूर हार सकते हैं. हमने उस दौरान बहुत सारे विकेट गंवाए और 188 रन का पीछा करते हुए हमें जिन छोटी पार्टनरशिप की जरूरत थी, वे नहीं बना पाए. लेकिन यह गेम का हिस्सा है. हम इससे सीखेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे.

टीम इंडिया के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक
टीम इंडिया के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक (Getty Images)

बैटिंग कोच ने क्या कहा?
टीम के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कहा कि आज का दिन बिल्कुल खराब था, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और हम प्रेशर या कम अनुभव का बहाना करके इसके पीछे नहीं छिप सकते. कोटक ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो, कोई प्रेशर या कम अनुभव नहीं है. वे इतने सारे IPL और T20 मैच खेलते हैं... अगर हम इसे कम अनुभव कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि अनुभव क्या है.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं समझता हूं कि 220 या 230 का स्कोर मुश्किल हो सकता था, लेकिन 180-190, बिल्कुल नहीं.' कोटक ने माना कि जब शुरुआती विकेट गिरे तो फिर किसी भी खिलाड़ी ने पारी संभालने की कोशिश नहीं की और न ही अप्रोच में कोई बदलाव किया गया.

बैटिंग ऑर्डर पर फिर से विचार
उन्होंने इशारा किया कि अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन या बैटिंग ऑर्डर पर फिर से विचार कर सकता है. विरोधी टीमों ने इंडिया के लेफ्ट-हैवी टॉप ऑर्डर के खिलाफ पावर प्ले में बार-बार स्पिन का इस्तेमाल किया है, जिससे उन्होंने ओपनर पर जल्दी कंट्रोल हासिल कर लिया है. यह एक ऐसा पैटर्न है जिसके लिए अब या तो खिलाड़ियों में बदलाव या फिर अप्रोच में बदलाव की जरूरत है.

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रियीन टेन डेशकाटे
टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रियीन टेन डेशकाटे (AFP)

किसी एक को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता
इंडिया के असिस्टेंट कोच ने कहा कि हम समझते हैं कि आज रात हमने बहुत सारी गलतियां की, और इसके लिए किसी एक को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता. ये भी सच है कि हमने हर इनिंग 0 पर 1 से शुरू की, जिससे खिलाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है. उन्होंने कहा, 'अब तक चार बार टीमों ने हमारे खिलाफ पार्ट-टाइम स्पिन के साथ ओपनिंग की है और विकेट लिया है, यह साफ है कि हमें इस पर ध्यान देना होगा. इसलिए टॉप पर किसी राइट-हैंडर को लाने के बारे में हम अगले कुछ दिनों में बात करेंगे.'

