IND vs SA: अभिषेक शर्मा पर आया बड़ा अपडेट, कोच ने सुपर-8 में खिलाने पर दिया ये जवाब

Morne Morkel on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा सुपर-8 में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 1:03 PM IST

IND vs SA Super 8: भारतीय टीम रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले सुपर 8 मुकाबले के लिए तैयार है. ये टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए अभी तक जितना शानदार रहा है, उतना ही अभिषेक शर्मा के लिए डरावना ख्वाब रहा है. वो अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता तक नहीं खोल सके हैं.

अभिषेक ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ गोल्डन डक से की, इसके बाद पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए. इस खराब फॉर्म के बावजूद भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने ओपनर अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है.

अभिषेक खेलेंगे सुपर-8 के मैच
मोर्ने मोर्कल ने साफ किया कि टीम मैनेजमेंट अभिषेक के फॉर्म को लेकर परेशान नहीं है और टीम में उनकी जगह को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि बाएं हाथ का यह खिलाड़ी नेट्स में कड़ी मेहनत कर रहा है और अहम मुकाबले से पहले गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहा है. मोर्कल की इस बात से साफ है कि अभिषेक सुपर-8 के पहले खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल
भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल (IANS)

अभिषेक एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी है
सुपर-8 के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने कहा, 'हमारी टीम ग्रुप में इस बारे में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई. अभिषेक एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी है. टूर्नामेंट में अब तक, अच्छी बात यह है कि कुछ खिलाड़ी आगे आए हैं, जबकि अभिषेक उतने रन नहीं बना पाया जितना वह चाहता था.'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के एक बहुत ही अहम दौर में जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वह न सिर्फ टीम के लिए, बल्कि गेम देखने वाले दर्शकों के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि वह एंटरटेन कर रहा है और हमें यह देखना अच्छा लगता है. वह नेट्स में गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहा है; यह सिर्फ शुरुआत करने और अपनी पारी बनाने के बारे में है.'

गावस्कर ने अभिषेक की दी सलाह
भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'अभिषेक शर्मा एक अच्छा लड़का है, लेकिन उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही हैं. अगर उसने USA के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती, तो बात अलग होती. अब उनपर बड़े छक्के मारने वाला और टॉप बैटर होने का प्रेशर दिख रहा है. अपनी शॉट रेंज के साथ, उसे बीच में समय बिताने की जरूरत है. वह अपनी पारी की पहली गेंद पर बाउंड्री या छक्का मारने की कोशिश नहीं कर सकता. अगर बड़े शॉट लगते हैं, तो ठीक है. लेकिन उसे खुद को लाइन के पार बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए.'

गावस्कर ने अभिषेक को सलाह देते हुए आगे कहा, 'पहले एक सिंगल लो और पारी की शुरुआत करो, चार डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं. वह बाद में उनकी भरपाई कर सकता है. उसे स्मार्ट खेलने की जरूरत है. पहले पिच पर समय बिताओ फिर अपना नेचुरल गेम खेलो. सबसे पहले, बस शुरुआत करो. हर बैटर पहला रन चाहता है. एक बार जब वह इसे ले लेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.'

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक का प्रदर्शन
अभिषेक शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने प्रोटियाज के खिलाफ 200 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है.

