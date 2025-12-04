ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका! भारत के खिलाफ सीरीज डिसाइडर से पहले 2 स्टार खिलाड़ी हुए चोटिल

India vs South Africa 3rd ODI: साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे से पहले दोहरा झटका लगा है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

India vs South Africa 3rd ODI at Visakhapatnam
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, जिसे भारत ने 17 रनों से जीत लिया था. इसके बाद दूसरा वनडे रायपुर में हुआ, जिसमें अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया था. इस समय दोनों टीमों के बीच खेली जा रही सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हुई है.

अब इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है. इस मैच के बाद ही पता चलेगा कि क्या टीम इंडिया इस घरेलू सीरीज को जीत पाएगी या फिर टेस्ट सीरीज की तरह दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लेगी. लेकिन इस फाइनल मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को एक नहीं बल्कि दो-दो बड़े झटके लगे हैं.

दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी हुए चोटिल
दरअसल, भारत के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम के 2 स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गए थे. अब उनकी चोट टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है. अगर ये दोनों खिलाड़ी चोट के चलते तीसरे वनडे से बाहर हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए बड़ा एडवांटेज साबित होगा वहीं अफ्रीका के लिए डिसएडवांटेज होगा.

अफ्रीका का स्टार पेसर हुआ चोटिल
रायपुर में जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी, उस समय नांद्रे बर्गर अपना 7वां ओवर डालने के लिए आए. इस ओवर में उन्हें दो बार अपने रन अप पर रुकना पड़ा, दाएं पैर पर वो ठीक से लैंड नहीं कर पा रहे थे. इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए और फिर नहीं आए. उनका ओवर एडन मार्करम ने पूरा किया. इस दौरान उनको घुटना पकड़े देखा गया. साउथ अफ्रीकी टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी कर रहा है लेकिन उनके तीसरे वनडे में खेलने के चांस कम हैं.

Nandre Burger
नांद्रे बर्गर (IANS)

दांए हाथ का बल्लेबाज भी हुआ चोटिल
इस मैच में जब दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा कर रही थी. तब टॉनी डी जोरजी को रन लेते समय दिक्कत हुई. वो लंगड़ाते हुए मैदान से रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर फिजियो के साथ चले गए. उन्होंने 11 गेंदों में 17 रन बनाए. ये सब तब हुआ जब अफ्रीका की पारी के अंतिम 5 ओवर बाकी थे और उन्हें जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी. अब उनके अगले मैच में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

Tony de Zorzi
टॉनी डी जोरजी (IANS)

इस खिलाड़ियों की चोट पर बात करते हुए कप्तान टेम्बा बवुमा ने मैच के बाद कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह ठीक नहीं लग रहा. नांद्रे ओवर पूरे नहीं कर पाए और टोनी को भी वापस आना पड़ा. लेकिन हमारे पास जरूरत पड़ने पर 2 खिलाड़ी अगले मैच के लिए हैं. ऐसे में रयान रिकेल्टन और ऑटनील बार्टमैन को खिलाया जा सकता है, जो पहले वनडे मैच में खेले थे.

