दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका! भारत के खिलाफ सीरीज डिसाइडर से पहले 2 स्टार खिलाड़ी हुए चोटिल

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, जिसे भारत ने 17 रनों से जीत लिया था. इसके बाद दूसरा वनडे रायपुर में हुआ, जिसमें अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया था. इस समय दोनों टीमों के बीच खेली जा रही सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी हुई है. अब इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला है. इस मैच के बाद ही पता चलेगा कि क्या टीम इंडिया इस घरेलू सीरीज को जीत पाएगी या फिर टेस्ट सीरीज की तरह दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लेगी. लेकिन इस फाइनल मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को एक नहीं बल्कि दो-दो बड़े झटके लगे हैं. दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी हुए चोटिल

दरअसल, भारत के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम के 2 स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गए थे. अब उनकी चोट टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है. अगर ये दोनों खिलाड़ी चोट के चलते तीसरे वनडे से बाहर हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए बड़ा एडवांटेज साबित होगा वहीं अफ्रीका के लिए डिसएडवांटेज होगा.