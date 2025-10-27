ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान, टेम्बा बावुमा की हुई वापसी

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत दौरे के लिए टेस्ट स्क्वाड की घोषणा कर दी. टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा टीम में वापस लौटे हैं.

SOUTH AFRICA TEST SQUAD FOR INDIA
दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 2:34 PM IST

हैदराबाद : भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया. टीम में टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. इसके साथ ही टीम में केशव महाराज और एडेन मार्करम जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है.

दक्षिण अफ्रीका ने किया अपने स्क्वाड का ऐलान
साउथ अफ्रीका की मेन्स सिलेक्शन पैनल ने सबकॉन्टिनेंट में 14 से 26 नवंबर तक भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है. टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस करने के बाद टीम में वापस आ गए हैं, क्योंकि वह अपनी बाईं पिंडली की चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं.

कब और कहां होंगे दोनों टेस्ट मैच
इस सीरीज का पहला टेस्ट 14-18 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, जिसके बाद टीम गुवाहाटी जाएगी, जहां ACA स्टेडियम 22 से 26 नवंबर से अपना दूसरा टेस्ट मैच होस्ट करेगा. भारतीय क्रिकेट टीम ने इस सीरीज के लिए अभी अपनी टेस्ट टीम का ऐलान नहीं किया है.

टीम के अहम खिलाड़ी
बावुमा पाकिस्तान दौरे के व्हाइट-बॉल मैचों में नहीं खेलेंगे. पाकिस्तान सीरीज के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइन-अप में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, जिसमें डेविड बेडिंगम को बाहर कर दिया गया है. टीम में साइमन हार्मर, केशव महाराज और सेनुरा मुथुसामी के रूप में तीन फ्रंटलाइन स्पिनर शामिल हैं, जबकि कगिसो रबाडा और ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसेन और वियान मुल्डर तेज गेंदबाजी के विकल्प प्रदान करते हैं.

कोच ने बोली बड़ी बात
अफ्रीकाई टीम के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, 'हर खिलाड़ी की एक भूमिका होती है यह पक्का करने में कि हम हमेशा एक मुश्किल जगह पर कॉम्पिटिटिव बने रहें. हम भारत में भी इसी तरह की चुनौती की उम्मीद कर रहे हैं, और जिन खिलाड़ियों ने उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे एक बार फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे. पाकिस्तान के खिलाफ यह एक टीम प्रयास था और भारत के खिलाफ भी हमें ऐसा ही करना होगा'.

भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरा मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, और काइल वेरेने.

