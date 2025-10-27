ETV Bharat / sports

IND vs SA: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान, टेम्बा बावुमा की हुई वापसी

दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद : भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया. टीम में टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है. इसके साथ ही टीम में केशव महाराज और एडेन मार्करम जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है. दक्षिण अफ्रीका ने किया अपने स्क्वाड का ऐलान

साउथ अफ्रीका की मेन्स सिलेक्शन पैनल ने सबकॉन्टिनेंट में 14 से 26 नवंबर तक भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है. टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस करने के बाद टीम में वापस आ गए हैं, क्योंकि वह अपनी बाईं पिंडली की चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं. कब और कहां होंगे दोनों टेस्ट मैच

इस सीरीज का पहला टेस्ट 14-18 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, जिसके बाद टीम गुवाहाटी जाएगी, जहां ACA स्टेडियम 22 से 26 नवंबर से अपना दूसरा टेस्ट मैच होस्ट करेगा. भारतीय क्रिकेट टीम ने इस सीरीज के लिए अभी अपनी टेस्ट टीम का ऐलान नहीं किया है.