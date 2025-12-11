ETV Bharat / sports

IND vs SA दूसरे टी20 से पहले गिल और अभिषेक ने छोड़ा टीम का साथ, जानें वजह

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारत के दोनों तूफानी बल्लेबाज टीम इंडिया का साथ छोड़कर अकेले नजर आए. गिल और अभिषेक का ये वीडियो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले सामने आया है. ये मुकाबला पंजाब के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाने वाला है. टीम को छोड़कर बाहर निकले गिल-अभिषेक

इस वीडियो में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से होने वाले मैच से पहले कुछ ऐसा करते हुए नजर आए, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया है. ये दोनों खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का साथ छोड़कर होटल से बाहर निकल आए और चंडीगढ़ की सड़कों पर कार में नाइट आउट करते हुए नजर आए.