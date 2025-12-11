ETV Bharat / sports

IND vs SA दूसरे टी20 से पहले गिल और अभिषेक ने छोड़ा टीम का साथ, जानें वजह

India vs South Africa 2nd T20: भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया का साथ छोड़कर रात को क्या किया जानिए...

Shubman Gill and Abhishek Sharma
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 3:56 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारत के दोनों तूफानी बल्लेबाज टीम इंडिया का साथ छोड़कर अकेले नजर आए. गिल और अभिषेक का ये वीडियो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले सामने आया है. ये मुकाबला पंजाब के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाने वाला है.

टीम को छोड़कर बाहर निकले गिल-अभिषेक
इस वीडियो में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से होने वाले मैच से पहले कुछ ऐसा करते हुए नजर आए, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया है. ये दोनों खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का साथ छोड़कर होटल से बाहर निकल आए और चंडीगढ़ की सड़कों पर कार में नाइट आउट करते हुए नजर आए.

कुल्चे खान पहुंचे अभिषेक और गिल
गिल और अभिषेक सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का साथ छोड़कर चंडीगढ़ के स्पेशल कुल्चे का आनंद लेने गए. ये दोनों खिलाड़ी पंजाब के ही रहने वाले हैं. ऐसे में अपने राज्य में दोनों सर्दी से भरी रात के बीच जमकर मस्ती करते हुए नजर आए. ये दोनों जब चंडीगढ़ के फेमस कुल्चे का डिनर करने गए, तो फैंस ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ सेल्फी ली.

गिल और अभिषेक दोनों बचपन के दोस्त
गिल और अभिषेक दोनों बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने अंडर-19 क्रिकेट भी साथ खेला है. पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में भी दोनों साथ खेलते आए हैं. अब दोनों ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारी की शुरुआत कर रहे हैं. गिल भारत के लिए वनडे और टी20 में पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. अभिषेक अभी तक सिर्फ भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही खेल पाए हैं.

Last Updated : December 11, 2025 at 4:07 PM IST

