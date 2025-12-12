पूर्व क्रिकेटर ने किया संजू सैमसन का समर्थन, शुभमन गिल पर साधा निशाना
IND vs SA: पूर्व भारतीय क्रिकेटर भारतीय टी20 टीम में शुभमन गिल की बैटिंग पोजीशन पर सवाल उठाते हुए संजू का समर्थन किया है.
Published : December 12, 2025 at 1:19 PM IST
हैदराबाद: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन एक समय पर टीम इंडिया के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारी की शुरुआत कर रहे थे. वो अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया को शानदार शुरुआत भी दिला रहे थे. इसके बाद शुभमन गिल को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर टी20 उपकप्तान चुना गया. इसके बाद सूंज को ओपनिंग से हाथ धोना पड़ गया और अंत में उन्हें प्लेइंग-11 से ही बाहर कर दिया गया.
अब उनको प्लेइंग-11 से बाहर करने और ओपनिंग पर मौका नहीं मिलने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गिल लगातार पारी की शुरुआत करते हुए फ्लॉप हो रहे हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने संजू सैमसन को भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर सवाल उठा रहे हैं.
उथप्पा ने किया संजू का समर्थन
उथप्पा ने कहा, 'मैं यह सवाल पूछता हूं. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की साझेदारी ने ऐसा क्या गलत किया कि उन्हें बदलना पड़ा? मैं सीरीज से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार की बात समझता हूं, जहां उन्होंने कहा था कि संजू को मौका मिलने से पहले शुभमन टी20 टीम में थे, लेकिन जब संजू को मौका मिला, तो उन्होंने तीन शतक लगाए. वह यहां युवाओं में टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे. उसके बाद अभिषेक ने शतक लगाया और उसके बाद तिलक ने शतक लगाया. तो शायद उन्होंने इन खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उन्हें चुनौती दी, क्योंकि उस समय वे यह पता लगा रहे थे कि टी20 क्रिकेट में भारत के लिए अगला ओपनर कौन होगा'.
Robin Uthappa said : “What’s wrong with Abhishek Sharma and Sanju Samson that their opening stand was replaced? Surya said Shubman Gill was a part of the T20I squad before Samson was given a chance. But when Sanju played, he scored three hundreds. He was the first to score a ton,… pic.twitter.com/bkifPg9Etw— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 12, 2025
उन्होंने आगे कहा, 'तो आपके पास एक साबित ओपनर है, जिसका औसत इस समय अभिषेक शर्मा से थोड़ा ही कम है और आपने उसे मिडिल ऑर्डर में भेजने का फैसला किया और फिर धीरे-धीरे उसे बाहर कर दिया. उसने क्या गलत किया है? मेरा सवाल यह है. वह उस मौके का हकदार है'.
उथप्पा ने साधा गिल पर निशाना
उन्होंने कहा कि, 'मुझे लगता है कि शुभमन गिल अलग-अलग चीजें ट्राई कर रहा है और यह उसके लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए जाहिर है उसे भी दबाव महसूस हो रहा होगा, भले ही वह वाइस-कैप्टन है और फिर उसके आस-पास कई तरह की बातें हो रही हैं. हम संजू के टीम से बाहर होने की बात कर रहे थे, जबकि उसने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया है. मेरा मतलब है, वह वही लड़का है जिसने एक साल में तीन शतक लगाए हैं'.
सैमसन ने 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारी की शुरुआत करते हुए तीन शतक लगाए थे. गिल, जो फॉर्म में नहीं हैं, उन्हें टीम मैनेजमेंट का समर्थन मिला है और वो लगातार टीम में खेल रहे हैं. अब संजू का भविष्य टीम इंडिया में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.