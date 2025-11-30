IND vs SA पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11, रुतुराज या पंत किसे मिलेगी जगह ?
IND vs SA Probable Playing 11: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11
Published : November 30, 2025 at 10:09 AM IST
IND vs SA 1st ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाले है. जिसका पहला मैच आज यानी 30 नवंबर को रांची में खेला जाना है. इस मैच में भारत अपनी बेंच को आजमाएगा, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तन श्रेयस अय्यर दोनों सीरीज से बाहर हैं. इसलिए पहले वनडे मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी ये सबसे से बड़ा सवाल है.
गिल के न होने की वजह से टीम की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं और उनका प्लेइंग इलेवन में होना कंफर्म है. उन्होंने इसकी भी पुष्टि कर दी है कि वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे. इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी प्लेइंग इलेवन में होना तय है. लेकिन रोहित के साथ क्या जायसवाल को ओपनिंग का मौका मिलेगा या रुतुराज गायकवाड़ को, ये देखना दिलचस्प होगा.
अगर रोहित जायसवाल ओपेन करते हैं तो रुतुराज को नंबर 4 पर खिलाने का भी ऑप्शन खुला हुआ है. केएल राहुल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ कर दिया था कि अगर ऋषभ टीम में आते हैं तो वो विकेटकिपिंग ही करेंगे. इस तरह से अगर भारत के टॉप 6 पोजीशन देखी जाए तो उसमें रोहित के साथ जायसवाल ओपनिंग करेंगे, कोहली नंबर 3 पर, तो रुतुराज नंबर 4 पर और पंत नंबर 5 पर और केएल राहुल नंबर 6 पर आ सकते हैं.
इसके बाद भारत के पास 3 ऑलराउंडर हैं. जिसमें वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है. जिसकी वजह से जडेजा का खेलना लगभग तय है लेकिन इंडिया को वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक चुनना होगा. इसके अलावा कुलदीप यादव के खेलने की संभावना है. लेकिन रांची की पिच स्पिनरों के साथ-साथ सीमर को भी ज्यादा मदद देती है. इसलिए भारत रांची में तीन पेसर खिलाने की उम्मीद है.
भारत की संभावित-11
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
रांची में पिच और कंडीशन
रांची में अब तक कुल 6 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने तीन में जीत दर्ज की है. पहले बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ दो बार ही मैच जीत सकी हैं. यहां पर 300 का आंकड़ा सिर्फ एक बार पार हुआ है. इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहां कि पिच गेंदबाजों के अनुकूल होती है. यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों ने 35.48 की औसत से 39 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने 40.65 की औसत से 35 विकेट लिए हैं. डे-नाइट मैच की होने की वजह से दूसरी पारी में ओस भी अहम रोल प्ले कर सकती है, इसलिए मैच में टॉस की भूमिका भी अहम होने वाली है.
दक्षिण अफ्रीका की संभावित -11
क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.