Virat Kohli दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए पहुंचे मुंबई, फैंस के साथ खिंचवाया फोटो

Virat Kohli arrives in Mumbai: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी दो टेस्ट मैचों की सीरीज कल यानी 26 नवंबर को खत्म हो जाएगी. कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट 30 रनों से गंवाने के बाद भारतीय टीम गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी हारने के कगार पर है. टीम इंडिया को ये मैच जीतने और सीरीज बराबर करने के लिए पांचवें दिन 522 रन बनाने हैं जबकि उनके केवल 8 विकेट ही शेष हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 2025

इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने सामने होंगी. जिसमें टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले दो दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में नजर आएंगे. दोनों खिलाड़ियों ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया था.

रोहित को तो उस सीरीज में सबसे बेहतरीन प्लेयर का अवॉर्ड मिला था जबकि विराट दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया था. लेकिन भारतीय टीम वो सीरीज 2-1 से हार गई थी. इस सीरीज के बाद कोहली इंग्लैंड रवाना हो गए थे, जहां वो कई सालों से अपने परिवार के साथ रहते हैं.

Virat Kohli पहुंचे मुंबई

30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले तैयारियों के लिए विराट कोहली आज (25 नवंबर) मुंबई पहुंच गए. उनको इससे पहले कभी एयरपोर्ट पर इतना खुश नहीं देखा. वो फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी कार से बाहर आए, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी.