Virat Kohli दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए पहुंचे मुंबई, फैंस के साथ खिंचवाया फोटो

Virat Kohli in India: भारतीय टीम दो टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका से तीन वनडे मैच खेलने वाली है.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Virat Kohli arrives in Mumbai: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी दो टेस्ट मैचों की सीरीज कल यानी 26 नवंबर को खत्म हो जाएगी. कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट 30 रनों से गंवाने के बाद भारतीय टीम गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी हारने के कगार पर है. टीम इंडिया को ये मैच जीतने और सीरीज बराबर करने के लिए पांचवें दिन 522 रन बनाने हैं जबकि उनके केवल 8 विकेट ही शेष हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 2025
इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने सामने होंगी. जिसमें टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले दो दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में नजर आएंगे. दोनों खिलाड़ियों ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया था.

रोहित को तो उस सीरीज में सबसे बेहतरीन प्लेयर का अवॉर्ड मिला था जबकि विराट दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया था. लेकिन भारतीय टीम वो सीरीज 2-1 से हार गई थी. इस सीरीज के बाद कोहली इंग्लैंड रवाना हो गए थे, जहां वो कई सालों से अपने परिवार के साथ रहते हैं.

Virat Kohli पहुंचे मुंबई
30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले तैयारियों के लिए विराट कोहली आज (25 नवंबर) मुंबई पहुंच गए. उनको इससे पहले कभी एयरपोर्ट पर इतना खुश नहीं देखा. वो फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए अपनी कार से बाहर आए, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी.

बीसीसीआई ने इस ODI सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोट की वजह से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह केएल राहुल कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की ODI टीम
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का वनडे शेड्यूल

पहला ODI: रविवार, 30 नवंबर (रांची) दोपहर 1:30

दूसरा ODI: बुधवार 3 दिसंबर (रायपुर) दोपहर 1:30

तीसरा ODI: शनिवार 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम) दोपहर 1:30

