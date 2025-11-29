वनडे में रोहित-विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? यहां देखें दोनों के शानदार आंकड़े
Rohit Virat vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर एक नजर.
Published : November 29, 2025 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को रांची में तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है. टेस्ट सीरीज बुरी तरह से हारने के बाद भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज को जीतने के लिए मैदान पर जबरदस्त प्रैक्टिस करके पसीना बहा रहे हैं.
उनकी प्रैक्टिस में मैच जीतने का जुनून साफ नजर आ रहा था. इस सीरीज में भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके दो भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
इन दोनों खिलाड़ियों आखिरी बार भारतीय जर्सी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में दिखे थे. जहां रोहित ने शानदार प्रदर्शन करके प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड जीता था तो वहीं सीरीज के पहले दो मैच में शून्य पर आउट होने वाले कोहली ने भी तीसरे मैच में नाबाद 75 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापस लौट आए. हालांकि भारत वो सीरीज 2-1 से हार गया था.
Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad were seen taking turns in the same net. 🇮🇳 pic.twitter.com/VbSd8zs2pS— 420 (@ForIme420) November 29, 2025
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित कोहली का प्रदर्शन
अब ये दोनों खिलाड़ी अपनी धरती पर खेलने वाले हैं, और हर किसी को उनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं. क्योंकि वो टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी होने के साथ साथ पूर्व कप्तान भी है. लेकिन क्या आप वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं?
विराट कोहली बनाम दक्षिण अफ्रीका (वनडे)
प्रोटियाज के खिलाफ वनडे में विराट कोहली का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, इसलिए भारतीय फैंस कोहली से सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद कर सकते हैं. कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 29 पारियों में 65.39 की औसत से कुल 1504 रन बनाए है. इस दौरान उन्होंने ने 5 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए. उनका इस टीम के खिलाफ बेस्ट स्कोर नाबाद 160 रन है.
KING KOHLI AGAINST SOUTH AFRICA IN ODIS. 🤯 pic.twitter.com/vu3AQ1zsr4— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 29, 2025
रोहित शर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका (वनडे)
वहीं रोहित शर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जितना विराट का है. रोहित ने प्रोटियाज के खिलाफ वनडे अब तक कुल 26 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25 पारियों में 3 शतक और 2 फिफ्टी की मदद से 33.58 की औसत के साथ कुल 806 रन बनाए है. उनका इस टीम के खिलाफ उच्चतम स्कोर 150 रन है. उनके ये आंकड़े भी भारतीय फैंस के लिए बूरे नहीं हैं, खास तौर से तब जब वो पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ दि मैच चुने गए हों.
तीनों वनडे मैचों का शेड्यूल
बता दें कि सीरीज का पहला ODI मैच 30 नवंबर को झारखंड के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. दूसरा मैच 3 दिसंबर को न्यू रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम मैच विशाखापट्टनम का में 6 दिसंबर को खेला जाएगा.
भारत का वनडे स्क्वाड
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल