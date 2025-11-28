ETV Bharat / sports

वनडे में साउथ अफ्रीका के सामने कैसे हैं भारत के आंकड़े, जानिए दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

India vs South Africa ODI: टीम इंडिया रांची में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला वनडे मैच रविवार को खेलने वाली है.

India vs South Africa
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आगाज होने वाला है. इन दोनों टीमों के बीच 30 नवंबर को पहला मुकाबला खेला जाने वाला है. रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा. भारत और अफ्रीका के बीच दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत या दक्षिण अफ्रीका कौन किस पर हावी होगा ये देखना दिलचस्प होगा. उससे पहले हम आपको दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में बताने वाले हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और साउथ अफ्रीका के वनडे क्रिकेट की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 94 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत को 40 मैचों में जीत मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं. इन दोनों ही टीमों के बीच 3 मैच बेनतीजा रहे हैं. इन आंकड़ों पर नजर डालें तो वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका भारत से कहीं ज्यादा आगे हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के हालिया कुछ सालों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत आगे नजर आता है. इन दोनों टीमों के बीच हुए अंतिम 6 वनडे मैचों की बात करें तो, भारत ने 6 में से कुल 5 मैचों पर कब्जा किया है. ऐसे में टीम इंडिया से दक्षिण अफ्रीका को सावधान रहने की जरूरत है.

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश है. रोहित और विराट कोहली अपने क्रिकेट करियर के अंतिम वर्षों में हैं, ऐसे में फैंस उन्हें ज्यादा से ज्यादा भारत के लिए खेलते हुए देखने के लिए बेताब रहते हैं. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाने की मंशा रखेंगे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/ विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

