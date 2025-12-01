'जिसको टीवी पर देखकर बड़ा हुआ आज उसको बॉलिंग करना मजेदार है', दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने विराट के लिए बोली ये बात
IND vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेनसन ने विराट कोहली के बारे में बड़ी बात बोली है.
Published : December 1, 2025 at 3:48 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 4:06 PM IST
हैदराबाद: कहते हैं कि सबसे अच्छा खिलाड़ी वही होता है जिसकी तारीफ विरोधी टीम के खिलाड़ी भी करें. भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जिसकी तारीफ हर कोई करता है, हाल के दिनों में ऐसा अगर कोई भारतीय खिलाड़ी है तो वो विराट कोहली है. इस दिग्गज खिलाड़ी को जितना प्यार भारत में मिलता है उतना ही विदेशों में भी मिलता है.
इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब वो अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने गए थे तो वहां पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों ने विराट की काफी सराहना की. वहां खेले गए तीनों वनडे मैच में स्टेडियम खचाखच भरे रहे, हालांकि भारत वो सीरीज 2-1 से हार गया था और कोहली पहले दो मैच में शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 75 रनों की पारी खेली थी.
विराट की शानदार सेंचुरी
अब जब विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में लौटे, तो वहां उन्होंने रांची में खेले गए पहले ही मैच में शतक जड़ दिया. उन्होंने 120 बॉल पर 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से शानदार 135 रन बनाए. जिससे भारत 349 रन बनाने में सफल रहा और 17 रनों से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली.
दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने विराट की सराहना की
विराट के इस मैच जिताऊ पारी की अब हर कोई तारीफ कर रहा है. यहां तक कि विरोधी टीम के गेंदबाज भी विराट की सराहना कर रहे हैं. ऑलराउंडर मार्को जेनसन ने कहा कि विराट कोहली को बॉलिंग करना मजेदार भी है और परेशान करने वाला भी.
जेनसन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उसे (विराट) खेलते हुए देखना अच्छा लगता है. उसे टीवी पर देखते हुए बड़ा हुआ, अब असल में उसे बॉलिंग करना, यह परेशान करने वाला है लेकिन साथ ही मजेदार भी है. वह अच्छा ड्राइव, अच्छा पुल और अच्छा कट शॉट खेलता है. मुझे नहीं लगता कि उसकी बल्लेबाज में ज्यादा कुछ बदलाव हुआ है.'
जेनसन ने आगे कहा, 'जब आप वर्ल्ड-क्लास प्लेयर्स को बॉलिंग करते हैं, तो उन्हें आउट करना काफी मुश्किल होता है. मैं हमेशा बैट्समैन को उसकी पहली 10 या 15 बॉल में आउट करने की कोशिश करता हूं, उस समय वो विकेट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब वे जम जाते हैं, और लय पकड़ने लगते हैं, तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है. यहां हर कोई खेलना जानता है, इसलिए आप प्लान बी या सी पर जाते हैं.'
मार्को जेनसन शानदार फॉर्म में
बता दें मार्को जेनसन ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद पहले वनडे में भी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने मैच में गेंद से दो विकेट लिए और बैट से 39 गेंदों पर 70 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया था. हालांकि, वे आखिर में 332 रन पर आउट हो गए, जिससे उन्हें 17 रन से हार का सामना करना पड़ा.
सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें बुधवार, 3 दिसंबर को फिर से आमने-सामने होंगी.