IND vs SA Live Streaming, जानें कब और कहां देख सकेंगे भारत दक्षिण अफ्रीका के लाइव मैच ?

IND vs SA Live Streaming: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
IND vs SA 1ST ODI Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका रविवार, 30 नवंबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने सामने होंगी. टीम का मकसद प्रोटियाज के खिलाफ हाल ही में मिली टेस्ट हार की शर्मिंदगी को भुलाकर सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करना होगा.

सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, जो भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का होम ग्राउंड भी है. सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा की स्टार भारतीय जोड़ी पर होंगी, जो मार्च के बाद पहली बार अपने घर पर खेलेंगे.

दोनों स्टार्स ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था. रोहित प्लेयर ऑफ दि सीरीज बने थे जबकि कोहली पहले दो मैचों में लय पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तीसरे वनडे में उन्होंने अपनी बैटिंग का जलवा दिखाते हुए एक अहम पार्टनरशिप की और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई. हालांकि भारत वो सीरीज 2-1 से हार गया था.

IND vs SA का वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, उसने दोनों टीमों के बीच खेले गए 94 वनडे मैचों में से 51 जीते हैं. दूसरी ओर भारत ने 40 मुकाबले जीते हैं. तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला,

IND vs SA 1st ODI लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे कब होगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार, 30 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे होगा और टॉस का समय दोपहर 1 बजे है.

IND vs SA ODI मैच कहां होगा?
इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ODI रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा.

IND vs SA का पहला ODI मैच कहां देखें?
इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का पहला ODI मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा, इसके अलावा दूरदर्शन पर भी मैच की लाइव कवरेज की जाएगी. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल (WK/C), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, टोनी डी जोरजी, प्रेनेलन सुब्रायन

