भारत साउथ अफ्रीका वनडे देखने उमड़ी भीड़, बच्चों में दिखा खास उत्साह

रायपुर में हो रहे इंटरनेशनल क्रिकेट का जबरदस्त खुमार देखने को मिल रहा है.

भारत साउथ अफ्रीका वनडे (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
रायपुर: राजधानी में आज का दिन क्रिकेट दीवानों के नाम रहा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को देखने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में सुबह से ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. खास बात यह रही कि बच्चों में भी क्रिकेट को लेकर असाधारण उत्साह देखने मिला. कई स्कूली बच्चे पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच देखने पहुंचे और टीम इंडिया की जीत के लिए नारे लगाते नजर आए.

स्टेडियम पहुंची दर्शकों की भारी भीड़

भारत–साउथ अफ्रीका वनडे मैच के लिए रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा नजर आया. परिवारों से लेकर युवा फैंस तक, सभी सुबह से ही गेट खुलने का इंतजार करते दिखे. स्टेडियम के बाहर भी लंबी कतारें लगी रहीं.

बच्चों में खास उत्साह—पहली बार मैच देखने पहुंचे नन्हे फैंस

क्रिकेट का जुनून बच्चों में देखते ही बन रहा था. कई स्कूली बच्चे अपने परिजनों के साथ मैच देखने पहुंचे. किसी के हाथ में तिरंगा था, तो कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी की जर्सी पहनकर पहुंचा.

विराट और रोहित के दीवाने दिखे नन्हे दर्शक

बच्चों ने साफ कहा कि वे विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं और पहली बार उन्हें लाइव खेलते देखने का मौका मिल रहा है. कई बच्चों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जताते हुए जीतेगा-जीतेगा इंडिया जीतेगा" जैसे नारे लगाए.

परिजन भी लेकर आए छोटे बच्चे—परिवारों में उत्साह चरम पर

स्टेडियम में छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लेकर पहुंचे परिजन भी नजर आए. माता-पिता का कहना था कि इस अवसर को बच्चों के लिए यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि रायपुर में इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय भिड़ंत देखने का मौका पहली बार मिल रहा है.

रायपुर में दिखा क्रिकेट का अनोखा रंग

पूरा शहर क्रिकेट के रंग में डूबा दिखा. सड़कों पर फैंस की भीड़, स्टेडियम की रौनक और बच्चों की खुशी ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय कर दिया. मैच शुरू होने से पहले ही ऊर्जा पूरे शहर में महसूस की जा सकती थी.

संपादक की पसंद

