3 दिन बाद फिर से होगा घमासान, भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, जानें सारी जानकारी

South Africa tour of India: अब से सिर्फ 3 दिन बाद भारतीय क्रिकेट टीम आपको क्रिकेट के मैदान पर खेलती हुई नजर आने वाली है.

South Africa tour of India
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 11:25 AM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म करने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी होम सीरीज का आगाज करने वाली है. शुक्रवार से टीम इंडिया फिर से मैदान पर होगी और अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया में भारत को वनडे सीरीज में हार मिली, जबकि टी20 सीरीज में जीत मिली. अब दक्षिण अफ्रीका की बारी है.

इस दौरे की शुरुआत 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी. इसके बाद 3 वनडे और फिर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भारतीय फैंस को देश के तमाम राज्यों में मैच देखने के लिए मिलने वाले हैं. जहां पर फैंस सीनियर और युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाज और गेंदबाजी का मजा लेते हुए नजर आएंगे. तो आइए दोनों टीमों के बीच शुरू होने वाली सीरीज पर एक नजर डाले हैं.

भारत-अफ्रीका में शुक्रवार को होगा पहला टेस्ट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14-18 नवंबर तक पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच सुबह 9:30 शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच में 22-26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत की कप्तानी शुभमन गिल और अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बावुमा करते हुए नजर आएंगे.

वनडे सीरीज का 30 नवंबर से होगा आगाज
भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का शुरुआत 30 नवंबर से होगी. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी. पहला मैच रांची में खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. तीसरा मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस सीरीज में भी शुभमन गिल कप्तानी के रोल में नजर आएंगे.

9 से 19 दिसंबर तक चलेगी टी20 सीरीज
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान वापसी करेंगे. सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को ओडिशा के कटक में खेला जाएगा. दूसरा मैच 11 दिसंबर को मोहाली में खेला जाएगा. तीसरा मैच 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा. चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में होगा, जबकि इस दौरे का अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

