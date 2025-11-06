इस गेंदबाज का करियर लगभग हुआ खत्म, शानदार प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिल रही टीम में जगह
IND vs SA TEST: टीम इंडिया से बार-बार स्टार गेंदबाज को दरकिनार किया जा रहा है. उसने हाल ही में रणजी में शानदार प्रदर्शन किया.
Published : November 6, 2025 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति ने एक बार फिर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दरकिनार कर दिया है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इसके बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है.
35 वर्षीय शमी ने बंगाल की ओर से खेलते हुए 2 मैचों में 15 विकेट चटकाए थे. इसके बाद वो दोबारा चर्चाओं में आ गए थे और फैंस को उनकी टीम में वापसी की उम्मीद जाग गई थी. लेकिन अजीत अगरकर की चयन सामित ने साफ कर दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं.
इसके साथ ही टीम में स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है. उन्होंने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में वापसी की है. पंत पैर में फ्रैक्चर से उबरने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.
🚨 News 🚨#TeamIndia squad for Test series against South Africa and India A squad against South Africa A announced.— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
Details 🔽 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dP8C8RuwXJ
पंत को इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पैर में चोट लगी थी और इसके बाद उन्हें एशिया कप 2025 से बाहर कर दिया गया था, जिसे भारत ने जीता था और साथ ही वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज भी भारत ने जीती थी.
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर चयन समिति ने पंत को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया था. अब, उन्होंने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है, जो 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में असम क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा.
बीसीसीआई ने बुधवार शाम को टीम की घोषणा की. पंत उप-कप्तान भी हैं. चयनकर्ताओं ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर अपना भरोसा बनाए रखा है. तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे और इसमें मोहम्मद सिराज और आकाश दीप शामिल होंगे. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं ने एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया है.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट-कीपर) (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए की वनडे टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेट-कीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेट-कीपर)