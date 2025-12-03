ETV Bharat / sports

ICC का बड़ा एक्शन! दूसरे वनडे से पहले भारतीय पेसर को मिली सजा, जानिए क्या थी गलती?

हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन वनडे मैच की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार (3 दिसंबर) को खेला जा रहा है. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज को बड़ा झटका लगा है.

आईसीसी ने भारतीय पेसर को दी बड़ी सजा

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के करीबी माने जाने वाले भारतीय पेसर हर्षित राणा को बड़ा झटका लगा है. इससे उनके फैंस भी काफी निराश हो गए हैं. ये पूरा घटनाक्रम दूसरे वनडे के शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले सामने आया है. दरअसल आईसीसी ने राणा एक मामले में दोषी पाया है.

आपको बता दें कि, इंडिया के पेसर हर्षित राणा को रांची में पहले वनडे में साउथ अफ्रीका पर अपनी टीम की जीत के दौरान हुई एक घटना के लिए फटकार मिली है. हर्षित को आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान बैटर के आउट होने पर ऐसी भाषा, एक्शन या इशारे करने से जुड़ा है, जिससे किसी बैटर का अपमान हो या जिससे वह एग्रेसिव रिएक्शन दे सके.