ICC का बड़ा एक्शन! दूसरे वनडे से पहले भारतीय पेसर को मिली सजा, जानिए क्या थी गलती?

IND vs SA: भारत के इस गेंदबाज को साउथ अफ्रीका के बैट्समैन डेवाल्ड ब्रेविस से जुड़ी एक घटना के लिए बड़ी सजा मिली है.

Harshit Rana breaching ICC Code of Conduct
भारतीय क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन वनडे मैच की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार (3 दिसंबर) को खेला जा रहा है. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज को बड़ा झटका लगा है.

आईसीसी ने भारतीय पेसर को दी बड़ी सजा
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के करीबी माने जाने वाले भारतीय पेसर हर्षित राणा को बड़ा झटका लगा है. इससे उनके फैंस भी काफी निराश हो गए हैं. ये पूरा घटनाक्रम दूसरे वनडे के शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले सामने आया है. दरअसल आईसीसी ने राणा एक मामले में दोषी पाया है.

आपको बता दें कि, इंडिया के पेसर हर्षित राणा को रांची में पहले वनडे में साउथ अफ्रीका पर अपनी टीम की जीत के दौरान हुई एक घटना के लिए फटकार मिली है. हर्षित को आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान बैटर के आउट होने पर ऐसी भाषा, एक्शन या इशारे करने से जुड़ा है, जिससे किसी बैटर का अपमान हो या जिससे वह एग्रेसिव रिएक्शन दे सके.

यह घटना साउथ अफ्रीका की इनिंग के 22वें ओवर में हुई जब हर्षित को प्रोटियाज बैटर डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करते समय ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए पाया गया. इस एक्शन को बैटर के एग्रेसिव रिएक्शन को भड़काने वाला माना गया, और हर्षित को उनके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया.

पिछले 24 महीनों में हर्षित की यह पहली गलती थी और दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने गलती मान ली और मैच रेफरी के एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के रिची रिचर्डसन की सजी भी मान ली. लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना, और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं. भारत ने विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 रन से मैच जीता था.

