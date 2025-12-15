ETV Bharat / sports

जो कोई नहीं कर पाया वो हार्दिक ने कर दिखाया, इतिहास रच बने भारत के नंबर 1 खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या ( IANS )

हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है. इस मैच में हार्दिक ने गेंद के साथ एक विकेट चटकाते ही खास क्लब में एंट्री मार ली है. हार्दिक ने वो कर दिखाया है, जो आज तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाई है. हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास

दरअसल, इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. जब अफ्रीका बल्लेबाजी कर रही थी तब हार्दिक पांड्या भारत की ओर से 7वां ओवर डालने के लिए आए. इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स (9) को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया. इस विकेट के साथ ही हार्दिक ने भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. इसके साथ ही हार्दिक पांड्या अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ साथ हार्दिक ने के और बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है.