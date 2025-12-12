ETV Bharat / sports

शर्मनाक! अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने नंबर 1 गेंदबाज

Arshdeep Singh के नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Arshdeep Singh
अर्शदीप सिंह (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय पेसर के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
अर्शदीप सिंह इस मैच में काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 13.50 की इकॉनोमी के साथ कुल 54 रन दिए. इस मैच में उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला. इस दौरान उन्होंने 9 बॉल व्हाइट डालीं, उन्होंने एक ओवर में ही 7 व्हाइट डाली. अर्शदीप इस मैच का 11वां ओवर जब डालने आए तो उन्हें एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अर्शदीप सिंह टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने वाले संयुक्त रूप से नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं. अर्शदीप अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन -उल हक के साथ एक ओवर में सबसे ज्यादा बॉल डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

Arshdeep Singh
अर्शदीप सिंह (IANS)

अर्शदीप ने की नवीन -उल हक की बराबरी
दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 11 दिसंबर को पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. मुल्लांपुर में खेले गए इस मैच में अर्शदीप सिंह ने 11वें ओवर में कुल 13 बॉल डालीं, जिसमें 7 व्हाइट बॉल और 6 लीगल बॉल शामिल थी. इससे पहले अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन -उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में हरारे में खेले गए मैच में 13 बॉल डाली थी.

इसके साथ ही अर्शदीप सिंह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 7 बॉल व्हाइट फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. अर्शदीप ने 7 व्हाइट बॉल डालीं, जबकि नवीन उल हक एक ओवर में सबसे ज्यादा 6 व्हाइट बॉल डाल चुके हैं. इस मामले में अर्शदीप उनसे आगे निकल चुके हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सबसे ज्यादा बॉल डालने वाले खिलाड़ी

  • 13 - नवीन-उल-हक बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024
  • 13 - अर्शदीप सिंह बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुल्लांपुर, 2025
  • 12 - सिसंडा मगाला बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग, 2021

भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच का हाल
इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. भारतीय टीम 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई और 51 रनों से मैच हार गई. भारत के लिए तिलक वर्मा ने 62 और साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक ने 90 रनों की पारी खेली. अफ्रीका के लिए गेंद के साथ ओटनील बार्टमैन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.

संपादक की पसंद

