IND vs SA: भारतीय टीम ने जीत के साथ साल को कहा अलविदा, दक्षिण अफ्रीका को 30 रनो से हराकर जीती एक और टी20 सीरीज
IND vs SA 5th T20: भारतीय टीम ने आखिरी टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली.
Published : December 19, 2025 at 11:33 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 11:39 PM IST
IND vs SA 5th T20: टीम इंडिया ने साल 2025 के अपने आखिरी मैच में शानदार जीत दर्ज करके साल का सकारात्मक तौर पर अंत किया. अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से मात देकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है.
भारत के 231 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरे 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद 201 रन ही बना सकी. एक समय मेहमान टीम का स्कोर 120 रन पर एक विकेट था, लेकिन फिर वो 154 पर ही 6 विकेट हो गए, जहां से वो मैच से दूर होते चले गए.
दक्षिण अफ्रीका की तरफ क्विंटन डिकॉक ने 35 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली और ब्रेविस ने 17 गेंदों पर 31 रन बनाए. इसके अलावा कोई दूसरा अफ्रीकी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीच पर नहीं टिक सके. जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
Another series sealed ✅— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
A convincing win by 3⃣0⃣ runs in Ahmedabad 👏
With that, #TeamIndia clinch the T20I series by 3⃣-1⃣ 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/PqcC83lgnP
भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. जबकि बुमराह को 2 विकेट मिले, वहीं हार्दिक और अर्शदीप को 1-1 विकेट मिला.
इससे पहले साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने 20 ओवर में 231 रन बना दिए. जिसमें सैमसन के 37, अभिषेक के 34, तिलक के 73 और आखिर में हार्दिक के ताबड़तोड़ 63 रन शामिल थे.
हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ दि मैच और वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ दि सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. भारतीय टीम अब अगले साल 2026 में न्यूजीलैंड के साथ 11 जनवरी से मैदान में उतरेगी.
Rising to the occasion again! 🫡— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
Hardik Pandya is the Player of the Match for his scintillating performance in Ahmedabad 🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qZh0SUZePz
हार्दिक ने रचा इतिहास
भारत के इस ऑलराउंडर ने मैच में 16 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. जिसके साथ वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. इनके ऊपर सिर्फ युवराज सिंह ही हैं, जिन्होंने 12 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं. जो ये कारनामा करने के लिए 17 गेंदों का सामना करना पड़ा था.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
साउथ अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन