IND vs SA: भारतीय टीम ने जीत के साथ साल को कहा अलविदा, दक्षिण अफ्रीका को 30 रनो से हराकर जीती एक और टी20 सीरीज

IND vs SA: भारतीय टीम ने जीत के साथ साल को कहा अलविदा ( IANS PHOTO )

IND vs SA 5th T20: टीम इंडिया ने साल 2025 के अपने आखिरी मैच में शानदार जीत दर्ज करके साल का सकारात्मक तौर पर अंत किया. अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से मात देकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है.

भारत के 231 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरे 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद 201 रन ही बना सकी. एक समय मेहमान टीम का स्कोर 120 रन पर एक विकेट था, लेकिन फिर वो 154 पर ही 6 विकेट हो गए, जहां से वो मैच से दूर होते चले गए.

दक्षिण अफ्रीका की तरफ क्विंटन डिकॉक ने 35 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली और ब्रेविस ने 17 गेंदों पर 31 रन बनाए. इसके अलावा कोई दूसरा अफ्रीकी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीच पर नहीं टिक सके. जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. जबकि बुमराह को 2 विकेट मिले, वहीं हार्दिक और अर्शदीप को 1-1 विकेट मिला.

इससे पहले साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने 20 ओवर में 231 रन बना दिए. जिसमें सैमसन के 37, अभिषेक के 34, तिलक के 73 और आखिर में हार्दिक के ताबड़तोड़ 63 रन शामिल थे.