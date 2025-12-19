ETV Bharat / sports

IND vs SA: साल 2025 का आखिरी मैच आज, भारत जीत के साथ करना चाहेगा साल का अंत

IND vs SA 5th T20 Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा.

IND vs SA 5th T20 Match
IND vs SA: साल 2025 का आखिरी मैच आज (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 10:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 5th T20 Match: भारत की दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर से शुरू होने वाली घरेलू सीरीज 19 दिसंबर को पांचवें टी20 मैच के साथ खत्म हो जाएगी. ये मैच भारतीय टीम का साल 2025 का आखिरी मैच भी होगा. जिसको सूर्याकुमार यादव की टीम जीतकर वर्ष 2025 का शानदार अंत करना चाहेगी. इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव-स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है. इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार से हुई, जिसके बाद मई में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इसके बाद भारत को घर पर एक और झटका लगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. ऐसी खट्टी यादों के बीच, भारतीय टी20 टीम ने कुछ अच्छी और मीठी यादें भी दी है, क्योंकि टीम इंडिया ने 2025 में इस फॉर्मेट में अभी तक कोई सीरीज नहीं हारी है, यह रिकॉर्ड आज के मैच के नतीजे की परवाह किए बिना बरकरार रहेगा.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच
आज का मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 एक से आगे है. लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से रद्द कर दिया गया था. जिसकी वजह से अगर भारत पांचवां टी20 मैच हा भी जाता है तो वो सीरीज नहीं गवां सकेगा. ज्यादा से ज्यादा साउथ अफ्रीका आखिरी मैच जीतकर सीरीज को ड्रॉ कर सकता है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी. जिसमें मेहमान टीम ने टेस्ट में 2-0 से सफलता हासिल की तो मेजबान टीम ने वनडे में 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी.

कप्तान की फॉर्म चिंता का विषय
आखिरी टी20 मैच भारतीय टीम को सीरीज हारने का डर नहीं होगा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव का आउट ऑफ फॉर्म होना चिंता का कारण बना हुआ है. इस साल उन्होंने 20 मैचों की 18 पारियों में उन्होंने एक भी हाफ-सेंचुरी नहीं बनाई है, और 14.20 की औसत से सिर्फ 213 रन बनाए हैं. इसलिए अहमदाबाद में होने वाले आज के मैच पर सबकी नजर उन पर ही रहेगी.

IND vs SA 5वां T20: अहमदाबाद की पिच कैसी होगी?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौसम की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यहां मौसम साफ रहता है और कोहरे या धुंध का कोई खतरा नहीं होता. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर हमेशा हाई स्कोरिंग के मैच देखने को मिले हैं, हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे जाता पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती जाती है. इसलिए ये मैच भी एक हाई स्कोरिंग वाला हो सकता है.

IND vs SA टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 इंटरनेशनल में 34 बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच जीतकर साफ बढ़त बनाई है. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 13 जीत हासिल की हैं. जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन
क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी/ओटनील बार्टमैन.

ये भी पढ़ें

IND vs SA: घने कोहरे के कारण चौथा टी20 रद्द, अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज

IND vs SA: टिकट रिफंड पर BCCI का आया बड़ा बयान, इस डेट से शुरू होगा रिफंड का प्रोसेस

TAGGED:

IND VS SA 5TH T20 MATCH
IND VS SA HEAD TO HEAD
TEAM INDIA PREDICTED XI
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
IND VS SA 5TH T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.