IND vs SA: साल 2025 का आखिरी मैच आज, भारत जीत के साथ करना चाहेगा साल का अंत
IND vs SA 5th T20 Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा.
Published : December 19, 2025 at 10:10 AM IST
IND vs SA 5th T20 Match: भारत की दक्षिण अफ्रीका के साथ 14 नवंबर से शुरू होने वाली घरेलू सीरीज 19 दिसंबर को पांचवें टी20 मैच के साथ खत्म हो जाएगी. ये मैच भारतीय टीम का साल 2025 का आखिरी मैच भी होगा. जिसको सूर्याकुमार यादव की टीम जीतकर वर्ष 2025 का शानदार अंत करना चाहेगी. इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव-स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.
यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है. इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार से हुई, जिसके बाद मई में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. इसके बाद भारत को घर पर एक और झटका लगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. ऐसी खट्टी यादों के बीच, भारतीय टी20 टीम ने कुछ अच्छी और मीठी यादें भी दी है, क्योंकि टीम इंडिया ने 2025 में इस फॉर्मेट में अभी तक कोई सीरीज नहीं हारी है, यह रिकॉर्ड आज के मैच के नतीजे की परवाह किए बिना बरकरार रहेगा.
Ahmedabad calling ☎️🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) December 19, 2025
With the series victory on the line and a 2–1 advantage, Team India step into the decider with one goal, seal it in style. 💥#INDvSA 👉 5th T20I 👉 FRI, 19th DEC, 5:30PM onwards pic.twitter.com/yEkFaM2t7S
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच
आज का मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 एक से आगे है. लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से रद्द कर दिया गया था. जिसकी वजह से अगर भारत पांचवां टी20 मैच हा भी जाता है तो वो सीरीज नहीं गवां सकेगा. ज्यादा से ज्यादा साउथ अफ्रीका आखिरी मैच जीतकर सीरीज को ड्रॉ कर सकता है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी. जिसमें मेहमान टीम ने टेस्ट में 2-0 से सफलता हासिल की तो मेजबान टीम ने वनडे में 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी.
कप्तान की फॉर्म चिंता का विषय
आखिरी टी20 मैच भारतीय टीम को सीरीज हारने का डर नहीं होगा, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव का आउट ऑफ फॉर्म होना चिंता का कारण बना हुआ है. इस साल उन्होंने 20 मैचों की 18 पारियों में उन्होंने एक भी हाफ-सेंचुरी नहीं बनाई है, और 14.20 की औसत से सिर्फ 213 रन बनाए हैं. इसलिए अहमदाबाद में होने वाले आज के मैच पर सबकी नजर उन पर ही रहेगी.
December 18, 2025
IND vs SA 5वां T20: अहमदाबाद की पिच कैसी होगी?
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौसम की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यहां मौसम साफ रहता है और कोहरे या धुंध का कोई खतरा नहीं होता. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर हमेशा हाई स्कोरिंग के मैच देखने को मिले हैं, हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे जाता पिच बल्लेबाजों के अनुकूल होती जाती है. इसलिए ये मैच भी एक हाई स्कोरिंग वाला हो सकता है.
IND vs SA टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 इंटरनेशनल में 34 बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच जीतकर साफ बढ़त बनाई है. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 13 जीत हासिल की हैं. जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन
क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी/ओटनील बार्टमैन.