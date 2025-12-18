ETV Bharat / sports

IND vs SA: घने कोहरे के कारण चौथा टी20 रद्द, अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज

फैंस काफी निराश चौथा टी20 मैच रद्द होने से स्टेडियम में मौजूद उत्साही फैंस काफी निराश हुए. उनका मानना ​​था कि उत्तरी और मध्य भारत में सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी की समस्या से बचने के लिए मैच दोपहर में शेड्यूल किया जाना चाहिए था. स्टेडियम में कोहरा इतना घना था कि दर्शक दूसरी तरफ के स्टैंड्स को मुश्किल से देख पा रहे थे. कुछ फैंस ने रिफंड की भी मांग की है.

क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार ही हुआ जब घने कोहरे की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा. इससे पहले 1998 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का एक टेस्ट मैच, जो फैसलाबाद में खेला जाने वाला था वो घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया था.

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा T20I मैच घने कोहरे के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अंपायरों ने टॉस में देरी की और पांच बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन खराब विजिबिलिटी के कारण स्थानीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे मैच आखिरकार रद्द कर दिया गया.

इकाना स्टेडियम में फैंस (IANS PHOTO)

एक और फैन ने ​​कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या लखनऊ में सर्दियों में मैच करवाना गलती थी, तो उन्होंने हां में जवाब दिया. 'हां, यह एक गलती है. उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग दूर-दूर से आते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदते हैं. सबके लिए सबसे बड़ी बात इंडियन टीम के साथ इमोशन है. इसी इमोशन की वजह से सबको दुख होता है, और सबसे बड़ी बात यही है. मैं गुस्सा नहीं होना चाहता. सबकी सुरक्षा जरूरी है. हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है. हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे या कोई घायल हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें यह पहले से पता हो. मौसम के पूर्वानुमान में सब कुछ पहले से पता होता है, उसी हिसाब से उन्हें दोपहर में मैच खेलना चाहिए था.'

सीरीज का आखिरी मैच कब?

बता दें कि पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है और अब वो सीरीज नहीं हार सकता. सीरीज का फाइनल मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी.

अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज

मैच रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है. इसीलिए लखनऊ में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है. दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है. हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है. भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के. मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं.'