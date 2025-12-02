ETV Bharat / sports

IND vs SA: चौथे टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, जानें कितनी कीमत में कहां से बुक कर सकेंगे टिकट?

IND vs SA T20 Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाएगा.

IND vs SA: चौथे टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू
IND vs SA: चौथे टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका तीन मौचो की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होंगे. जिसका पहला मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा. उसके बाद सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपई इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. जिसके लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के पदाधिकारी और स्टेडियम के निदेशक ने सोमवार 1 दिसंबर की शाम एक समारोह में टिकट की लांचिंग की. यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि टिकटों की बिक्री दो तरीकों से होगी. पहला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमैटो डिस्ट्रिक्ट के जरिए और दूसरा, स्टेडियम के काउंटरों पर की जाएगी. स्टेडियम के काउंटर पर कुछ दिनो बाद बिक्री शुरू की जाएगी.

IND vs SA: चौथे टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू (Etv Bharat)

टिकटों की कीमत
उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल 1000 से लेकर ₹25000 तक की कीमत के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होंगे. प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि यह कीमत डायनेमिक होगी जो जितनी जल्दी टिकट खरीदेगा उसे उतनी कम कीमत पर टिकट मिलेंगे देर से खरीदने वालों के लिए कीमत बढ़ भी सकती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम, कोषाध्यक्ष दीपक शुक्ला और बीकानेर स्टेडियम के निदेशक उदय सिन्हा भी मौजूद रहे.

लखनऊ में क्रिकेट
लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है. कभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बड़े-बड़े मैच हुआ करते थे, लेकिन पिछले आठ सालों में एकाना स्टेडियम ने शहर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नियमित केंद्र बना दिया है. 2017 में पहला वनडे, फिर टी-20 और टेस्ट मैच भी यहां खेले जा चुके हैं. लगातार बड़े मुकाबले मिलने से लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. शहर में एक अलग ही माहौल बन गया है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 मैचों का शेड्यूल

  • पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक, शाम 7:00 बजे
  • दूसरा टी20: 11 दिसंबर, चंडीगढ़ (मुल्लांपुर), शाम 7:00 बजे
  • तीसरा टी20: 14 दिसंबर, धर्मशाला, शाम 7:00 बजे
  • चौथा टी20: 17 दिसंबर, लखनऊ, शाम 7:00 बजे
  • 5वां टी20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद, शाम 7:00 बजे

संपादक की पसंद

