IND vs SA: चौथे टी20 मैच के लिए लखनऊ पहुंची दोनों टीमें, मैच से पहले भारत को लगा बड़ा झटका
IND vs SA 4th T20: भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हैं.
Published : December 15, 2025 at 8:34 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 8:42 PM IST
लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा मैच खेलने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंच चुकी है. दोनों टीमों ने सोमवार को अभ्यास नहीं किया टीम में अभ्यास के लिए मंगलवार को मैदान में उतरेंगे और इसके साथ ही प्रेस वार्ता में अपनी अपनी राय रखेंगी.
स्टेडियम में सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. करीब 50000 लोगों के मैदान से मैच देखने की संभावना है जिसके लिए टिकटों की बिक्री तेजी से चल रही है. ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन टिकट स्टेडियम के बाहर बॉक्स ऑफिस में बिकना शुरू हो चुके हैं.
मैच से पहले भारत को लगा बड़ झटका
चौथे टी20 से पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी बचे दो टी 20 मैच से बाहर हो गए हैं. हालांकि, वह लखनऊ में टीम के साथ हैं, जहां उनका आगे मेडिकल चेकअप किया जाएगा. चयन समिति ने उनकी जगह शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया है.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia allrounder, Axar Patel has been ruled out of the remaining two @IDFCFIRSTBank T20Is against South Africa due to illness.— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
🔽 Details | #INDvSA | @akshar2026 https://t.co/CZja7iaLNm
सीरीज रोमांचक मोड़ पर
यह सीरीज अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. धर्मशाला में तीसरे मैच में मिली जीत के साथ टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है, और अब सभी की नजरें लखनऊ पर टिकी हैं, जहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा. भारत में अगर इस मैच में जीत हासिल कर ली तो वह इस सीरीज में विजेता होने का गौरव प्राप्त कर लेगा. इसके बाद में पांचवां और अंतिम T20 मैच एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा.
एक तरफ कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, तो वहीं एडन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी. मैच से पहले दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं. दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल में आराम कर रहे हैं और अभ्यास सत्र की तैयारी में जुटे हैं. आयोजकों के अनुसार, दोनों टीमों का नेट प्रैक्टिस सत्र मंगलवार शाम को स्टेडियम में आयोजित किया जा सकता है, जहां खिलाड़ी पिच और मैदान की स्थितियों को परखेंगे.
दोनों टीमें मजबूत हैं
दोनों टीमों में टी-20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है. भारतीय टीम में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे धुरंधरों पर सबकी नजरें होंगी. हार्दिक पंड्या ने सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती विकेट चटकाने में माहिर साबित हो रहे हैं.
दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, डेवाल्ड ब्रेविस और कप्तान एडन मार्करम जैसे स्टार बल्लेबाज चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं. डी कॉक ने दूसरे मैच में धमाकेदार पारी खेली थी, और अब वे फिर से बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरेंगे. इकाना स्टेडियम में हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीदइकाना स्टेडियम का टी-20 मैचों में पुराना और सफल इतिहास रहा है.
मैच के टिकट की कीमत
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी मोहम्मद फहीम ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट की बिक्री जारी है. टिकट की कीमत ₹1000 के सामान्य टिकट से लेकर ₹25000 तक के हॉस्पिटैलिटी टिकट तक है. लोगों में मैच को लेकर जुनून चरम पर है और तेजी से टिकट बिक रहे हैं. स्टेडियम के बाहर बॉक्स ऑफिस में भी टिकटों की बिक्री जारी है और दर्शकों का हुजूम यहां उमड़ रहा है.
आखिरी दो T20I के लिए भारत का स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद