IND vs SA चौथा टी20 मैच आज, लखनऊ में भारत के पास एक और टी20 सीरीज जीतने का मौका

लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला बुधवार, 17 दिसंबर की शाम 7:00 बजे अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक बार फिर लखनऊ का इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से गुलजार होगा. इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले को हटा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय मैच 2 साल से भी अधिक समय बाद लखनऊ में होने जा रहा है. इस मैच से पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का बचाव किया है. दोनों आउट ऑफ फॉर्म है मगर शिवम दुबे का दावा है कि दोनों कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे और शानदार क्रिकेट खेलेंगे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एनरिक नोर्किये ने दावा किया है कि उनकी टीम पलटवार करेगी और भारत को इस मुकाबले में हराकर सीरीज में बराबरी पर आ जाएगी. ओस बनेगी खतरा गीली गेंद से कर रहे प्रैक्टिस

मैंच से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा कि लखनऊ में धर्मशाला से थोड़ी कम ठंड है फिर भी उतनी भी कम नहीं है. उम्मीद करेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर लें ताकि ओस का प्रभाव कम हो. शाम 7:00 बजे से मैच है तब तक ओस काफी हो जाती है. इसलिए हम लोग गीली गेंद से गेंदबाजी करने फील्डिंग करने का अभ्यास कर रहे हैं. इस अभ्यास के जरिए हमको उसमें गेंदबाजी और फील्डिंग में मदद मिलती है. IND vs SA चौथे टी20 मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat) सूर्य-शुभमन के बचाव में उतरे शिवम दुबे

कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की खराब फॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव ब्लास्ट बल्लेबाज हैं. विपक्षी टीम के मन में उनका डर हमेशा बना रहता है. वह कभी भी आपको मैंच जिता सकते हैं, मैं लंबे समय तक उनके साथ खेला हूं. अगर बात की जाए तो उनके प्लेयर ऑफ द मैच की तो वो विराट कोहली के लगभग बराबर ही हैं. इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर कोई शक नहीं किया जा सकता. वह 360 डिग्री के बल्लेबाज हैं. दूसरी ओर शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाज हैं, बस आउट ऑफ फॉर्म है, जो कभी भी वापस आ सकती है.