IND vs SA चौथा टी20 मैच आज, लखनऊ में भारत के पास एक और टी20 सीरीज जीतने का मौका
IND vs SA चौथे टी20 मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूर्य-शुभमन के बचाव में उतरे शिवम दुबेऐ
Published : December 17, 2025 at 11:34 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 12:34 PM IST
लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला बुधवार, 17 दिसंबर की शाम 7:00 बजे अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक बार फिर लखनऊ का इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से गुलजार होगा. इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले को हटा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय मैच 2 साल से भी अधिक समय बाद लखनऊ में होने जा रहा है.
इस मैच से पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का बचाव किया है. दोनों आउट ऑफ फॉर्म है मगर शिवम दुबे का दावा है कि दोनों कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे और शानदार क्रिकेट खेलेंगे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज एनरिक नोर्किये ने दावा किया है कि उनकी टीम पलटवार करेगी और भारत को इस मुकाबले में हराकर सीरीज में बराबरी पर आ जाएगी.
ओस बनेगी खतरा गीली गेंद से कर रहे प्रैक्टिस
मैंच से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा कि लखनऊ में धर्मशाला से थोड़ी कम ठंड है फिर भी उतनी भी कम नहीं है. उम्मीद करेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर लें ताकि ओस का प्रभाव कम हो. शाम 7:00 बजे से मैच है तब तक ओस काफी हो जाती है. इसलिए हम लोग गीली गेंद से गेंदबाजी करने फील्डिंग करने का अभ्यास कर रहे हैं. इस अभ्यास के जरिए हमको उसमें गेंदबाजी और फील्डिंग में मदद मिलती है.
सूर्य-शुभमन के बचाव में उतरे शिवम दुबे
कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की खराब फॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव ब्लास्ट बल्लेबाज हैं. विपक्षी टीम के मन में उनका डर हमेशा बना रहता है. वह कभी भी आपको मैंच जिता सकते हैं, मैं लंबे समय तक उनके साथ खेला हूं. अगर बात की जाए तो उनके प्लेयर ऑफ द मैच की तो वो विराट कोहली के लगभग बराबर ही हैं. इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर कोई शक नहीं किया जा सकता. वह 360 डिग्री के बल्लेबाज हैं. दूसरी ओर शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाज हैं, बस आउट ऑफ फॉर्म है, जो कभी भी वापस आ सकती है.
टेस्ट टीम में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर दुबे ने कहा कि मैं जब टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तब मैं इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकता हूं, फिर भी यही कहूंगा कि अप डाउन आते रहते हैं. टीम लंबे समय तक अच्छा खेली है आगे भी टेस्ट में अच्छा खेलेगी.
दूसरी दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नॉर्किये ने मीडिया से बातचीत ने कहा कि हम पलटवार करेंगे. हमारी पूरी तैयारी है की शानदार प्रदर्शन करके हम इस सीरीज को बराबर करके अगले मैच में जीत हासिल करें और टेस्ट के बाद में टी20 सीरीज को भी अपने नाम कर लें.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के न मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम का कहना हैं, 'इकाना स्टेडियम ने लखनऊ को क्रिकेट का हब बना दिया है. पहले हमारे खिलाड़ियों को कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिस और मैच मिल रहे हैं.17 दिसंबर का भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच करीब 50 हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में पूरा होने की उम्मीद है. टिकटों की बिक्री अंतिम दौर में है और प्रशंसकों में भारी उत्साह है.
प्रैक्टिस में खिलाड़ियों ने बहाए पसीने
इकाना स्टेडियम में चौथे T20 इंटरनेशनल मैच से पहले दोनों टीमों ने जबरदस्त प्रैक्टिस की. पहले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद भारतीय टीम ने मंगलवार की देर रात कोहरे में इकाना में पसीना बहाया.भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. क्योंकि 5 मैचों की सीरीज में भारत अभी दो एक से आगे हैं. भारत की आज की जीत से पांचवां T20 मैच एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका भी पलटवार करने के लिए तैयार हैं.
इकाना स्टेडियम में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. भारतीय टीम प्रबंधन भी चाहता है कि वह यहां टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला करें ताकि उसे कम ओस का सामना करना पड़े. शिवम दुबे ने भी इस बात को स्वीकार किया था.
आखिरी दो T20I के लिए भारत का स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद.