IND vs SA चौथे टी20 मैच का टिकट होगा रिफंड ? ऐसी है ICC के टिकट रिफंड की पॉलिसी

ICC ticket refund Policy: लखनऊ में होने वाला भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच घने कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया.

IND vs SA चौथा टी20 मैच का टिकट होगा रिफंड
IND vs SA चौथा टी20 मैच का टिकट होगा रिफंड (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 1:36 PM IST

4 Min Read
IND vs SA 4th T20 ticket refund: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण बिना कोई गेंद फेंके कैंसिल कर दिया गया. ये मैच 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से खेला जाना था. लेकिन शाम 6:30 से 9:30 बजे तक, अंपायरों ने पांच बार ग्राउंड का निरीक्षण किया, जिसके बाद मैच रद्द करने का आखिरी फैसला लिया गया. क्योंकि लखनऊ में खेलने के लिए हालात ठीक नहीं थे और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया था.

इस मैच को देखने के लिए कई दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई थी. मैच के दिन ऑफलाइन टिकट भी स्टेडियम से काफी ज्यादा सोल्ड हुई. लेकिन मैच रद्द होने से फैंस को निराशा हुई और अब वो अपने टिकट के पैसे बीसीसीआई से वापस करने की मांग कर रहे हैं. कुछ फैंस इस मामले को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

एक फैन ने कहा, 'गेहूं बेचकर मैच देखने आया था, मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने आया था. मुझे अपने पैसे वापस चाहिए.' जबकि एक और फैन मैच देखने के लिए लगभग 350 किमी का सफर करके लखनऊ आया था और निराश होकर लौटा.

क्या टिकट का रिफंड होगा?
लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच रद्द होता है तो क्या उसका टिकट रिफंड होता है. इस पर क्रिकेट की वर्ल्ड बॉडी आईसीसी के क्या नियम हैं और क्या अब भारतीय फैंस को उनके टिकट के पैसे वापस मिलेंगे. इन्हीं सब सवालों का जवाब इस स्टोरी में दी जाएगी.

बता दें की मैच को रद्द किए हुए अब तक 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने अभी तक मैच के टिकट रिफंड करने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि रद्द हुए मैच का टिकट रिफंड कर दिए जाएंगे.

डिस्ट्रिक्ट जोमैटो ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालो के लिए अच्छी खबर ये है कि उन्होंने ने एक ट्वीट में कहा है कि लखनऊ में चौथा T20I भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया, आपका टिकट पूरे रिफंड के लिए योग्य है. रिफंड जल्द ही शुरू किया जाएगा और 5-7 वर्किंग दिनों के भीतर आपके सोर्स अकाउंट में पहुंच जाएगा.

वहीं ऑफलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए टिकट काउंटर का ही रुख करना पड़ सकता है और अपने टिकट के पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं हैं.

IND vs SA चौथा टी20 मैच का टिकट
IND vs SA चौथा टी20 मैच का टिकट (Etv Bharat)

टिकट रिफंड के बारे में ICC का नियम क्या हैं?
हॉल ही में भारत में खेले गए ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में रिफंड का नियम ये था कि अगर कोई भी मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है, तो टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. इस नियम के अनुसार भारत और साउथ अफ्रीका के चौथे मैच का टिकट फुल रिफंड होगा.

मैच रद्द होने पर आईसीसी के टिकट रिफंड की पॉलिसी
1- इवेंट कैंसिल
(a) अगर कोई मैच शुरू होने से पहले रद्द हो जाता है, तो खरीदे गए टिकट की फेस वैल्यू ग्राहक को 7-10 वर्किंग दिनों के अंदर ओरिजिनल पेमेंट मेथड से वापस कर दी जाएगी, जो बैंक की पॉलिसी और टाइमलाइन पर निर्भर करेगा.
(b) कोई भी सुविधा शुल्क, बुकिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और इसी तरह के शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे, जब तक कि होस्टिंग वेन्यू द्वारा विशेष रूप से इसका उल्लेख न किया गया हो.

2. मैच रद्द / छोटा करना
(a) अगर मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है, तो टिकट धारक फेस वैल्यू का पूरा रिफंड पाने के हकदार होंगे.
(b) अगर खेल शुरू होता है लेकिन मौसम, तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से छोटा कर दिया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं होगा.

