ETV Bharat / sports

IND vs SA: तीसरा टी20 आज, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

IND vs SA 3rd T20I: भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका से धर्मशाला में सीरीज का तीसरा टी20 मैच खेलेगी.

IND vs SA 3rd T20
IND vs SA: तीसरा टी20 आज (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 3rd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका पांच मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 मैच में आज यानी रविवार, 13 दिसंबर को धर्मशाला में भिड़ने के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीतकर अभी बराबरी पर खड़ी है, इसलिए तीसरा मैच काफी अहम हो जाता है. क्योंकि जीतने वाली टीम सीरीज में बढ़त बना लेगी.

IND vs SA 3rd T20I कब और कहां देखें?
सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

धर्मशाला में टी20 मैच
यहां पर अबतक कुल 10 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं. जिसमें 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबले दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम के हाथों लगे हैं और 2 मैच बेनतीजा रहे. यहां की पिच पर औसत स्कोर 150 है, जबकि मैदान का हाईएस्ट टी20 स्कोर 200/3 रन है. जो दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर 2015 में बनाया था और लोएस्ट स्कोर 47 रन है, जो आयरलैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 13 मार्च 2016 को बनाया था.

धर्मशाला में टीम इंडिया का टी20 रिकॉर्ड
भारतीय टीम ने धर्मशाला में कुल 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 2 मैचों में उसे कामयाबी मिली है और एक में हार मिली है, जब साउथ अफ्रीका ने 2015 में 200 रन चेस किया था.

धर्मशाला का मौसम
धर्मशाला का मौसम (ANI PHOTO)

धर्मशाला का मौसम (Dharamshala weather report)
वेदर डॉट कॉम के अनुसार धर्मशाला में मैच के दौरान बादल छाए रहने की उम्मीद है, और शाम को बारिश की दस प्रतिशत संभावना है. हालांकि, मैच पर बारिश का असर होने की संभावना कम है, और फैंस को पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिलेगा.

कप्तान उपकप्तान पर दबाव
भारतीय टीम में इस समय सबसे बड़ी चिंता कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का फॉर्म हैं. जिसकी वजह से दोनों पर मैच में रन बनाने को लेकर काफी दबाव होगा. गिल ने पिछले 14 मैचों में 23.9 की औसत से 263 रन बनाए हैं, जबकि सूर्यकुमार ने 20 मैचों में 14.35 औसत से सिर्फ 206 रन बनाए हैं.

भारतीय टीम के लिए ये भी अहम है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सिर्फ आठ मैच बचे हैं, इसलिए वे अब और प्रयोग नहीं कर सकते, और अब समय आ गया है कि वे अपनी प्लेइंग-11 में स्थिरता लाएं, इसलिए टीम में ज्यादा बदलाव की संभावना कम है.

भारत की संभावित प्लेइंग-11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे/कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, एनरिक नॉर्टजे/कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी.

ये भी पढ़ें

IND vs SA: ओस पर नहीं.. बैटिंग पर फोकस, तीसरे टी20 के लिए तैयार टीम इंडिया

IND vs SA: धर्मशाला में कैसे हैं भारत के टी20 आंकड़े, जानिए यहां खेले गए सभी मैचों के परिणाम

TAGGED:

DHARAMSHALA WEATHER REPORT
INDIA 3RD T20 PREDICTED XI
भारत दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 मैच
IND VS SA 3RD T20 LIVE STREAMING
IND VS SA 3RD T20I

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.